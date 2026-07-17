Δήμος Αμμοχώστου: Η επίσκεψη Γκουτέρες να δώσει ώθηση στο Κυπριακό και την Αμμόχωστο

Την κάθοδο στην Κύπρο του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρετίζει ο Δήμος Αμμοχώστου, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι η παρουσία του θα συμβάλει στην επαναβεβαίωση της δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών για την πλήρη εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ανάδειξη της Αμμοχώστου ως ζητήματος ύψιστης σημασίας για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ο Δήμος Αμμοχώστου εκφράζει την ελπίδα ότι η παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ θα συμβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

«Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία καθίσταται αναγκαία η ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού», αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά την κατεχόμενη Αμμόχωστο, υπενθυμίζεται ότι τα Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «παραμένουν πλήρως σε ισχύ και καθορίζουν με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εποικισμού της περίκλειστης πόλης από πρόσωπα άλλα από τους νόμιμους κατοίκους της είναι απαράδεκτη».

Παράλληλα, προσθέτει, προβλέπουν τη μεταβίβαση της διοίκησης της περίκλειστης πόλης στα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της.

Ο Δήμος Αμμοχώστου εκφράζει την «προσδοκία ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο θα συμβάλει στην επαναβεβαίωση της δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών για την πλήρη εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ανάδειξη της Αμμοχώστου ως ζητήματος ύψιστης σημασίας για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Παράλληλα, σημειώνει ότι παραμένει σταθερή η θέση του υπέρ της άμεσης εφαρμογής των Ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας, του τερματισμού κάθε παράνομης ενέργειας στην περίκλειστη πόλη και της διασφάλισης του αναφαίρετου δικαιώματος των νόμιμων κατοίκων της Αμμοχώστου να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες, σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και ελευθερίας.

«Η επιστροφή της περίκλειστης πόλης στους νόμιμους κατοίκους της, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί ουσιαστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σημαντικό βήμα για την προώθηση μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού», καταλήγει ο Δήμος Αμμοχώστου στην ανακοίνωσή του.

ΚΥΠΕ