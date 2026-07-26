Καίει το τιμόνι και το κάθισμα; Τα κόλπα που κάνουν τη διαφορά

Τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη και λίγα λεπτά κάτω από τον δυνατό ήλιο αρκούν για να ζεστάνουν υπερβολικά το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τα μαύρα καθίσματα, οι δερμάτινες επιφάνειες και το τιμόνι απορροφούν περισσότερη θερμότητα, με αποτέλεσμα να γίνονται δύσκολα στο άγγιγμα.

Η πιο αποτελεσματική λύση είναι η χρήση σκιάστρου στο παρμπρίζ. Τοποθετημένο σωστά, μειώνει σημαντικά την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στο ταμπλό και στο τιμόνι. Ένα απλό κάλυμμα τιμονιού ή μια ανοιχτόχρωμη πετσέτα πάνω του μπορεί επίσης να αποτρέψει την υπερθέρμανση.

Για τα καθίσματα, ειδικά όταν είναι δερμάτινα ή σκούρου χρώματος, βοηθούν τα υφασμάτινα καλύμματα ή μια πετσέτα που αφαιρείται πριν από την οδήγηση. Αν υπάρχει δυνατότητα, προτιμήστε θέση με σκιά, ακόμη κι αν βρίσκεται λίγο πιο μακριά από τον προορισμό σας.

Πριν μπείτε στο αυτοκίνητο, ανοίξτε για λίγο όλες τις πόρτες ή κατεβάστε τα παράθυρα ώστε να φύγει ο εγκλωβισμένος ζεστός αέρας. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε και να κλείσετε επανειλημμένα την πόρτα του οδηγού, έχοντας ανοιχτό το απέναντι παράθυρο, για ταχύτερο αερισμό.

Το κλιματιστικό δεν πρέπει να λειτουργεί αμέσως στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αρχικά αφήστε τα παράθυρα ανοιχτά και ενεργοποιήστε τον αέρα χωρίς ανακύκλωση. Μόλις απομακρυνθεί η περισσότερη ζέστη, κλείστε τα παράθυρα και επιλέξτε ανακύκλωση για ταχύτερη ψύξη της καμπίνας.

Τέλος, αποφεύγετε να ρίχνετε πολύ κρύο νερό σε καυτές επιφάνειες, καθώς η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει φθορές. Με σωστή πρόληψη και λίγα λεπτά αερισμού, το καυτό αυτοκίνητο γίνεται γρηγορότερα ασφαλές και άνετο.