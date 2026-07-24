Λεμεσός: Κοινός οδικός χάρτης κράτους και Δήμων για να λυθεί το κυκλοφοριακό - Η απάντηση Βαφεάδη για το νέο mall

Την προώθηση έργων προτεραιότητας, στη βάση οδικού χάρτη, επιχειρούν από κοινού Υπουργείο Μεταφορών και οι τέσσερις Δήμοι της Λεμεσού, με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, με τον Αλέξη Βαφεάδη να δηλώνει πως «το κυκλοφοριακό της Λεμεσού δεν μπορεί να λυθεί με αποσπασματικές κινήσεις».

Κοινός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Ο Υπουργός Μεταφορών συμμετείχε, το μεσημέρι της Παρασκευής, σε σύσκεψη με τους Δημάρχους Λεμεσού, Αμαθούντας, Κουρίου και Πολεμιδιών, καθώς και κοινοτάρχες και υπηρεσιακούς παράγοντες, στην οποία τέθηκαν επί τάπητος τόσο τα μεγάλα μακροπρόθεσμα οδικά έργα όσο και μικρότερα έργα που μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην άμβλυνση του προβλήματος.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένας ολοκληρωμένος κατάλογος έργων που το Υπουργείο ωριμάζει και προωθεί προς υλοποίηση, ενώ έγινε συζήτηση για τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις απαραίτητες δράσεις από πλευράς κεντρικού κράτους.

«Αρχή μιας συνεχούς συνεργασίας»

Ο Υπουργός τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαρκούς προσπάθειας συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Δήμων και του κράτους, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των έργων.

«Έχουμε δεσμευτεί ότι θα το τρέξουμε, θα βοηθήσουμε και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η σημερινή συνάντηση είναι η αρχή μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας συνεργασίας και συντονισμού», είπε.

Προτεραιότητα ο βόρειος παρακαμπτήριος

Κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων ήταν ότι ο βόρειος παρακαμπτήριος δρόμος και οι κάθετες συνδέσεις αποτελούν έργα πρώτης προτεραιότητας.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι θα εξεταστεί η πρόταση των Δημάρχων ώστε το έργο να χαρακτηριστεί υπερτοπικής και όχι πολεοδομικής σημασίας, κάτι που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης.

Οι καθυστερήσεις και οι μελέτες βιωσιμότητας

Αναφερόμενος στις απαιτούμενες μελέτες βιωσιμότητας, ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία, ωστόσο θα συζητήσει το ζήτημα με τον Υπουργό Οικονομικών για να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ενιαία προσέγγιση για το σύνολο των έργων, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.

«Η Λεμεσός μεγαλώνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς»

Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες των Δημάρχων ότι σύντομα η διακίνηση από τα βόρεια προς το κέντρο της πόλης θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως αυτή την εκτίμηση.

Όπως ανέφερε, η Λεμεσός αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και χωρίς άμεσες παρεμβάσεις η κυκλοφοριακή κατάσταση θα αποτελέσει τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης.

«Ανάσες» από μικρότερα έργα και έξυπνα φώτα

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε μικρότερης κλίμακας έργα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και να προσφέρουν κάποια ανακούφιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έξυπνα φώτα τροχαίας, εκτιμώντας ότι μπορούν να μειώσουν τη συμφόρηση κατά 10%-15% και να εγκατασταθούν στη Λεμεσό εντός ενός έτους.

Τι απαντά για το νέο εμπορικό κέντρο στον Άγιο Αθανάσιο

Αναφορικά με τις ανησυχίες για τη δημιουργία νέου εμπορικού κέντρου στον Άγιο Αθανάσιο, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι οι επενδυτές καλούνται να αναλάβουν συγκεκριμένα οδικά έργα που θα περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό δίκτυο.

Όπως πρόσθεσε, οι σχετικές υποχρεώσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα διδάγματα από το χάος στον αυτοκινητόδρομο

Ο Υπουργός σχολίασε και την πολύωρη ταλαιπωρία που προκλήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας λόγω του πρόσφατου ατυχήματος με φορτηγό.

Αν και αναγνώρισε τη σοβαρότητα του περιστατικού, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα στον τομέα της ενημέρωσης και της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.

«Η διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πλέον», είπε, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο που να καλύπτει τόσο την ενημέρωση όσο και τη στήριξη των οδηγών που εγκλωβίζονται.

Αρμεύτης: «Ο υπεραστικός δρόμος έχει φτάσει στα όριά του»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης δήλωσε ότι ο υπεραστικός δρόμος έχει φτάσει πλέον στα όριά του και ότι ο βόρειος παρακαμπτήριος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Υπέδειξε παράλληλα πως για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός ο νέος δρόμος θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα τμήματά του, ενώ χαρακτήρισε σημαντική τη συνέχιση των συντονιστικών συναντήσεων.

Τα βραχυπρόθεσμα έργα που ζητά ο Δήμος

Ο Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε ότι έχουν τεθεί ως άμεσες προτεραιότητες διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα σε οδούς όπως η Έλλης Λαμπέτη, η Κωστή Παλαμά και η Ιδομενέως.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα όπως η σύνδεση της Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο και οι επόμενες φάσεις της Αγίας Φύλας.

Ξυδιάς: «Η πόλη θα πνιγεί αν δεν γίνουν έργα»

Ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς χαρακτήρισε θετική την προσπάθεια καθορισμού συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και την κατάρτιση οδικού χάρτη για την προώθηση των έργων.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε ανησυχία για τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις και μελέτες.

Όπως είπε, ο παρακαμπτήριος της Λεμεσού λειτουργεί πλέον ως κύριος αστικός δρόμος και όχι ως υπεραστικός, προειδοποιώντας ότι «θα πνίξει την πόλη» εάν δεν προχωρήσουν άμεσα ο βόρειος παρακαμπτήριος και οι κάθετες συνδέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ