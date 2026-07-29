Αυτοκίνητο: Το λάθος στο ρεζερβουάρ που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

Η συνήθεια των οδηγών να μην γεμίζουν επαρκώς το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες βλάβες και κοστοβόρες επισκευές. Αυτή η τακτική που εφαρμόζουν οι οδηγοί αυξάνει τις πιθανότητες να μείνει ένα αυτοκίνητο στο δρόμο από βενζίνη, αφού δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο, ενώ από την άλλη επιβαρύνει το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Σε αυτή την περίπτωση η αντλία καυσίμου δεν ψύχεται όπως πρέπει με αποτέλεσμα να ανεβάζει θερμοκρασία, ενώ παράλληλα μπορεί να τραβήξει σκουπίδια που βρίσκονται στην βάση του ρεζερβουάρ.

Είναι γνωστό ότι η αντλία τραβάει το καύσιμο από το ντεπόζιτο και το οδηγεί προς τον κινητήρα με απώτερο σκοπό να φτάσει στα μπεκ. Οι πετρελαιοκινητήρες έχουν και μια δεύτερη αντλία υψηλής πίεσης, η οποία πιέζει το καύσιμο, προτού αυτό καταλήξει στον θάλαμο καύσης. Όταν υπάρχει αρκετό καύσιμο, αυτό ψύχει την αντλία με αποτέλεσμα να μην υπερθερμαίνεται. Αν δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο, αυτή λειτουργεί συνεχώς, ανεβάζει θερμοκρασία και στο τέλος καίγεται.

Η μη σωστή ψύξη της αντλίας, έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά, με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασής της να είναι σημαντικά μεγάλο. Παράλληλα στο άδειο ντεπόζιτο τα μεταλλικά μέρη του είναι εκτεθειμένα στην οξείδωση και τη διάβρωση, ενώ σε συνδυασμό με τα υπολείμματα του καυσίμου, μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά στην ίδια την αντλία, ακόμη και στα μπεκ ψεκασμού που δεν δουλεύουν σωστά.

Έτσι πάντα η στάθμη του καυσίμου θα πρέπει να είναι πάνω από το 1/4 ή το 1/2 της συνολικής χωρητικότητας του ντεπόζιτου, ενώ καλό είναι να υπάρχει και φίλτρο καυσίμου που θα βοηθήσει στο κύκλωμα να λειτουργεί καλύτερα. Μια ζημιά στα μπεκ ενός κινητήρα μπορεί να στοιχίσει αρκετά, ενώ από την άλλη μια αντλία καυσίμου μαζί με το κόστος τοποθέτησης στοιχίζει ένα σεβαστό ποσό ανάλογα με το μοντέλο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ