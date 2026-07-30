Το νέο MINI Paul Smith Edition φέρνει τη μόδα στους δρόμους

Η MINI και ο διάσημος Βρετανός σχεδιαστής Paul Smith ανανεώνουν μία από τις πιο ξεχωριστές συνεργασίες στον κόσμο της αυτοκίνησης, παρουσιάζοντας το νέο MINI Paul Smith Edition. Η ειδική αυτή έκδοση επαναφέρει στο προσκήνιο τη μοναδική αισθητική φιλοσοφία του Paul Smith, συνδυάζοντας τη διαχρονική βρετανική κομψότητα με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που αποτελεί σήμα κατατεθέν τόσο του σχεδιαστή όσο και της MINI. Το νέο MINI Paul Smith Edition βασίζεται στην οικογένεια του MINI Cooper και είναι διαθέσιμο στο 3θυρο MINI Cooper, τόσο με βενζινοκινητήρα όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, στο 5θυρο MINI Cooper, αλλά και στο MINI Cooper Cabrio. Κάθε έκδοση ξεχωρίζει χάρη σε μία σειρά αποκλειστικών σχεδιαστικών στοιχείων που δημιουργούν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό πολυτέλειας, φινέτσας και προσωπικότητας.

Στο εξωτερικό, η νέα ειδική έκδοση διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις. Οι δύο από αυτές, Statement Grey και Inspired White, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το MINI Paul Smith Edition. Η πρώτη εμπνέεται από το χρώμα του ιστορικού Austin Seven του 1959, ενώ η δεύτερη αποτελεί μία σύγχρονη ερμηνεία της χαρακτηριστικής μπεζ απόχρωσης του κλασικού Mini. Τη γκάμα συμπληρώνει το Midnight Black Metallic.

Ξεχωριστό ρόλο στην εμφάνιση παίζει η χαρακτηριστική απόχρωση Nottingham Green, η οποία κοσμεί τους εξωτερικούς καθρέπτες, το περίγραμμα της μάσκας και τα καπάκια των τροχών, αποτελώντας φόρο τιμής στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Paul Smith. Για τα hardtop μοντέλα προσφέρεται επίσης οροφή σε Nottingham Green ή σε μαύρο χρώμα με διακριτικές ρίγες σε ματ και γυαλιστερό φινίρισμα.

Η ιδιαίτερη αισθητική συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Οι επενδύσεις από Vescin και πλεκτό ύφασμα σε Nightshade Blue δημιουργούν μια πολυτελή αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα ατμόσφαιρα, ενώ οι λεπτομέρειες αποκαλύπτουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Paul Smith. Το μήνυμα «Hello» προβάλλεται στο έδαφος όταν ανοίγει η πόρτα, στα πλαϊνά σπόϊλερ δεσπόζει η φράση «Every day is a new beginning», ενώ ένα χειροποίητο σχέδιο με το χαρακτηριστικό Rabbit στα πατάκια προσθέτει μια διακριτική δόση βρετανικού χιούμορ. Η εξατομίκευση επεκτείνεται και στην ψηφιακή εμπειρία, καθώς το MINI Paul Smith Edition διαθέτει τρεις αποκλειστικές επιλογές γραφικών για τη στρογγυλή κεντρική οθόνη μέσω του Personal Mode, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον μοναδικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Η συνεργασία με τον Paul Smith δεν περιορίζεται σε μια διαφορετική χρωματική παλέτα, αλλά δημιουργεί ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τη διαχρονική γοητεία του MINI με τη δημιουργικότητα ενός από τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας της Βρετανίας, προσφέροντας μια συλλεκτική πρόταση που ξεχωρίζει τόσο για την αισθητική όσο και για τον χαρακτήρα της.