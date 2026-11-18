Ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, από αστροναύτες και κινηματογραφιστές μέχρι πυροσβέστες και εκπαιδευτικούς. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η αγάπη για την περιπέτεια και η διάθεση να δοκιμάσουν τα προσωπικά τους όρια. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική και θα περιλαμβάνει μια διαδρομή 3.000 χιλιομέτρων μέσα από τρεις χώρες. Ωστόσο, το Defender Trophy δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις εκτός δρόμου δοκιμασίες. Η διοργάνωση συνδυάζει την περιπέτεια με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από πέντε ειδικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον οργανισμό Tusk. Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις προστασίας της φύσης, προσφέροντας πρακτική βοήθεια σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνιου θετικού αποτυπώματος.

Η νέα διοργάνωση αντλεί έμπνευση από την ιστορία των θρυλικών Trophy και Challenge, επαναφέροντας το πνεύμα εξερεύνησης που συνδέθηκε με τα οχήματα Land Rover πριν από 45 χρόνια.

Ο Paddy McGillycuddy, Global Managing Director της Defender, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως την αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα, τονίζοντας ότι οι φιναλίστ δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες αθλητές, αλλά άνθρωποι με θάρρος, φιλοδοξία και πραγματική επιθυμία να προσφέρουν. Με το Defender Trophy, η βρετανική μάρκα επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση των εκτός δρόμου αποστολών με τη σύγχρονη περιβαλλοντική ευαισθησία, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική περιπέτεια μπορεί να έχει και έναν ουσιαστικότερο σκοπό.