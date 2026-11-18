Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με την αναδρομική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, θέτοντας ζήτημα ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων και προστασίας όσων δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, διερωτήθηκε γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες επέτρεψαν να συσσωρευτούν τόσο μεγάλες οφειλές και γιατί δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως οι διαθέσιμοι μηχανισμοί είσπραξης.

Όπως ανέφερε, η πρόταση αφορά περίπου 758 διοικητικές πράξεις, με τις συνολικές οφειλές να προσεγγίζουν τα €75 εκατομμύρια, από τα οποία η κυβέρνηση εισηγείται ουσιαστικά τη διαγραφή €68,3 εκατομμυρίων.

«Γιατί δεν μας δίνουν τα ονόματα;»

Ιδιαίτερη ενόχληση προκαλεί, σύμφωνα με τον βουλευτή, το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν παραδώσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ονομαστικό κατάλογο των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση. Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι ζητήθηκαν τα στοιχεία των επιχειρήσεων, ωστόσο η απάντηση που δόθηκε επικαλείται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αμφισβήτησε την αιτιολογία αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να κληθεί να εγκρίνει μια ρύθμιση δεκάδων εκατομμυρίων χωρίς να γνωρίζει ποιους αφορά. «Πρέπει να γνωρίζουμε για ποιους πρόκειται», ανέφερε, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφαλιστικές δικλίδες.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο επιχειρήσεις που δεν κατέβαλλαν τα πρόστιμά τους συνέχισαν να εξασφαλίζουν κρατικές άδειες και να αναλαμβάνουν δημόσια έργα.

Στο μικροσκόπιο οι κατασκευαστικές εταιρείες

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

Ο βουλευτής διερωτήθηκε γιατί οι εταιρείες αυτές μπορούσαν να συνεχίζουν να εξασφαλίζουν άδειες εργοδότησης προσωπικού, παρά τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους προς το κράτος. «Γιατί δεν σταμάτησαν οι άδειες εργασίας αν δεν πλήρωναν τα πρόστιμά τους;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να είχαν ασκηθεί πιέσεις για την είσπραξη των οφειλών.

Έθεσε επίσης ερωτήματα για το ενδεχόμενο εταιρείες που όφειλαν μεγάλα ποσά να συμμετείχαν σε δημόσιους διαγωνισμούς, να εκτελούσαν κρατικά έργα και να πληρώνονταν κανονικά από το Δημόσιο.

Ο ίδιος επικαλέστηκε την εμπειρία του από τη θητεία του στον Δήμο Αγλαντζιάς, όπου, όπως ανέφερε, πριν από την καταβολή πληρωμών σε εργολάβους γινόταν έλεγχος για τυχόν οφειλές τους προς τον δήμο.

«Αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των συνεπών»

Ο κ. Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι η αναδρομική μείωση των οφειλών δημιουργεί σοβαρό ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι στους εργοδότες που συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία και πλήρωσαν τα πρόστιμά τους.

Όπως ανέφερε, η γενική αίσθηση που επικράτησε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Προειδοποίησε επίσης ότι μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο για διαγραφές και άλλων κατηγοριών οφειλών προς το Δημόσιο.

Από €500 σε €156.000

Ο βουλευτής αναγνώρισε ότι η νομοθεσία που εφαρμόστηκε από το 2017 οδήγησε σε υπέρογκες επιβαρύνσεις. Εξήγησε ότι πρόστιμο αξίας €500 για αδήλωτη εργασία, εφόσον δεν καταβαλλόταν, διπλασιαζόταν και στη συνέχεια επιβαρυνόταν με €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Έτσι, όπως ανέφερε, υπάρχει περίπτωση προστίμου που επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και σήμερα έχει φτάσει περίπου τις €156.000. Παρότι αναγνώρισε ότι τέτοιες επιβαρύνσεις είναι δυσανάλογα υψηλές, διερωτήθηκε γιατί το κράτος δεν παρενέβη νωρίτερα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι κατά την τροποποίηση της νομοθεσίας το 2024 θα μπορούσε να είχε εξεταστεί η αντιμετώπιση των ήδη συσσωρευμένων οφειλών.

Επέστρεψε στην κυβέρνηση η πρόταση

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έχει επιστραφεί στην κυβέρνηση και η Βουλή αναμένει νέα εισήγηση από το Υπουργείο Εργασίας.

Διευκρίνισε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν προβλέπει την πλήρη διαγραφή των αρχικών προστίμων, αλλά τον περιορισμό των συσσωρευμένων επιβαρύνσεων, ώστε οι επιχειρήσεις να καταβάλουν μέχρι το διπλάσιο του αρχικού ποσού.

Ωστόσο, επέμεινε ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση των υποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ίδιος δεν απέκλεισε την εξέταση διακανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη μέρους των οφειλών, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί μια γενικευμένη ρύθμιση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Τα επίσημα στοιχεία: Από €73 εκατ. στα €8,6 εκατ. οι οφειλές με τη νέα ρύθμιση

Την έκταση του ζητήματος με τα ανεξόφλητα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία διαβιβάστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2026, οι συνολικές ανεξόφλητες οφειλές από διοικητικά πρόστιμα ανέρχονταν στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 σε €73.018.900. Εφόσον εγκριθεί η κυβερνητική πρόταση για περιορισμό των προστίμων μέχρι το διπλάσιο του αρχικού τους ποσού, οι οφειλές θα μειωθούν σε €8.645.850.

Αυτό σημαίνει ότι οι συσσωρευμένες απαιτήσεις του κράτους θα περιοριστούν κατά €64.373.050, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 88,2%. Πρόκειται για μείωση των βεβαιωμένων οφειλών και όχι για διαγραφή ποσών που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Από την έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας, το τελευταίο τρίμηνο του 2017, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, είχαν εκδοθεί συνολικά 4.621 διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων. Από αυτές, οι 3.551, ποσοστό περίπου 77%, εξοφλήθηκαν με έκπτωση 30%, αποφέροντας στα κρατικά ταμεία €5.993.990.

Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από διοικητικά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία κατά την ίδια περίοδο ανήλθε σε €6.914.640.

Οι 758 υποθέσεις χωρίς καμία πληρωμή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 758 διοικητικές πράξεις για τις οποίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δεν είχε καταβληθεί κανένα ποσό μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι οφειλές από αυτές τις υποθέσεις ανέρχονται σε €70.135.450 με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Εφόσον εγκριθεί η προτεινόμενη τροποποίηση, θα περιοριστούν σε €7.965.300.

Παράλληλα, υπάρχουν 147 διοικητικές πράξεις για τις οποίες οι οφειλέτες κατέβαλαν μόνο το αρχικό πρόστιμο, συνολικού ύψους €462.000, χωρίς να εξοφλήσουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι τελευταίες ανέρχονται σε €2.883.450 και, με τη νέα ρύθμιση, θα μειωθούν σε €680.550.

Συνεχίζουν να εργοδοτούν σχεδόν 7.000 εργαζομένους

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να οφείλουν πρόστιμα.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι 904 διοικητικές πράξεις με εκκρεμείς οφειλές αντιστοιχούν σε 706 οφειλέτες. Από αυτούς, 314 δεν απασχολούσαν προσωπικό τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αντίθετα, 392 εργοδότες με εκκρεμείς οφειλές εξακολουθούσαν να εργοδοτούν συνολικά 6.913 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 1.896 απασχολούνταν στον κατασκευαστικό τομέα. Ειδικότερα, 270 εργοδότες απασχολούσαν μέχρι 10 άτομα, 106 εργοδοτούσαν από 11 μέχρι 50 εργαζομένους και 16 απασχολούσαν περισσότερα από 50 άτομα. Οι συνολικές οφειλές των 392 αυτών εργοδοτών ανέρχονταν σε €28.954.650.