Κατά τις κοινές δηλώσεις τους την Τετάρτη (18/11), πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας, τόσο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας όσο και σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η απόφαση για τη θεσμοθέτηση των διακυβερνητικών συνόδων λήφθηκε τον Μάρτιο του 2023, εκφράζοντας ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας.

Όπως ανέφερε, οι σύνοδοι έχουν αποφέρει «σημαντικά παραδοτέα», πέραν των παραδοσιακών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, με τη συνεργασία να επεκτείνεται σε τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημείωσε ότι κατά τη σημερινή σύνοδο θα αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί, ενώ θα εξεταστούν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους οι δύο κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Αναμονή για την τριμερή – «Η Ελλάδα θα στηρίζει διαρκώς την προσπάθεια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, στον απόηχο και της συνάντησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στις Βρυξέλλες.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι αναμένεται ο καθορισμός ημερομηνίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σύγκληση τριμερούς συνάντησης.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι κατά τη διάρκεια της τριμερούς να ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού.

«Αναμένουμε τον καθορισμό ημερομηνίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την τριμερή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο στόχος είναι να ανακοινώσουμε τη διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ενδιαφέρον να ενημερωθεί αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας ότι η Αθήνα προσβλέπει στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή συνάντηση και, αμέσως μετά, στη σύγκληση διευρυμένης πενταμερούς διάσκεψης.

Παράλληλα, χαιρέτισε τη «μεγάλη προθυμία» του Προέδρου Χριστοδουλίδη να εισέλθει στον πυρήνα της συζήτησης, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις σχετικές προσπάθειες.

«Η Ελλάδα, προφανώς, θα υποστηρίζει διαρκώς αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τεχνητή Νοημοσύνη και πολιτική προστασία

Στην ατζέντα της Διακυβερνητικής Συνόδου περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Δουβλίνο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των δύο χωρών απέναντι στις προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επιδίωξη είναι «να θωρακιστούμε ακόμη περισσότερο και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις διακυβερνητικές συνόδους πρωτοβουλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία «έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς».

Όπως σημείωσε, η συνεργασία των δύο χωρών έχει διευρυνθεί ουσιαστικά, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, πέραν των εθνικών θεμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πολιτικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μπορεί να μεταφραστεί σε «μετρήσιμες και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές», που βελτιώνουν την ποιότητα της διακυβέρνησης και στις δύο χώρες.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αγροτική πολιτική και συνοχή

Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις κατέχει η επερχόμενη ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης περιόδου για την Ευρώπη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Κύπριο Πρόεδρο για την «εξαιρετικά επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία» του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Αθήνα μπορεί να αντλήσει χρήσιμα διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο η Λευκωσία οργάνωσε τις πρωτοβουλίες της, ενόψει της ανάληψης της ελληνικής Προεδρίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το 2027 εξαιρετικά κρίσιμο έτος για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συζητήσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Όπως επεσήμανε, Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται στις σχετικές διαπραγματεύσεις με ουσιαστικά ταυτόσημες θέσεις, επιδιώκοντας τη διαφύλαξη βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

«Έχουμε ουσιαστικά ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την πολιτική συνοχής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη σημασία του συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας στις ευρωπαϊκές συζητήσεις.

Το καλαθοσφαιρικό σχόλιο του Μητσοτάκη

Οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μια πιο χαλαρή αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στον αγώνα του Ολυμπιακού Πειραιώς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον οποίο παρακολούθησε την προηγούμενη ημέρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο Κύπριος Πρόεδρος «έφερε γούρι» στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για «το ματς της δεκαετίας».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας υπενθύμισε «τη δύναμη του αθλητισμού».

«Ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.