Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες κατασκευαστών αυτοκινήτων και μπαταριών, το Start-Stop έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, κυρίως κατά τις μετακινήσεις στην πόλη.

Πόση οικονομία κάνει πραγματικά;

Το Start-Stop σβήνει αυτόματα τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιείται, για παράδειγμα σε ένα φανάρι ή σε μποτιλιάρισμα, και τον επανεκκινεί μόλις ο οδηγός ετοιμαστεί να συνεχίσει.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβερνητική πλατφόρμα FuelEconomy.gov, ένας κινητήρας που λειτουργεί στο ρελαντί μπορεί να καταναλώνει περίπου 0,95 έως 1,9 λίτρα καυσίμου ανά ώρα, ανάλογα με τον κυβισμό και τη χρήση του κλιματισμού.

Η εξοικονόμηση από το Start-Stop εξαρτάται από τη διάρκεια και τη συχνότητα των στάσεων. Είναι μεγαλύτερη σε αστικές διαδρομές με έντονη κυκλοφορία, ενώ στον αυτοκινητόδρομο, όπου οι στάσεις είναι σπάνιες, το όφελος είναι περιορισμένο.

Φθείρει τον κινητήρα και τη μίζα;

Οι συνεχείς εκκινήσεις προκαλούν ανησυχία σε αρκετούς οδηγούς. Ωστόσο, τα οχήματα με εργοστασιακό Start-Stop διαθέτουν συστήματα εκκίνησης σχεδιασμένα για συχνότερη χρήση.

Το FuelEconomy.gov διαχωρίζει μάλιστα τα αυτοκίνητα με Start-Stop από τα συμβατικά οχήματα ως προς τις συστάσεις για τον αριθμό των καθημερινών εκκινήσεων.

Επιπλέον, οι αυτόματες επανεκκινήσεις πραγματοποιούνται συνήθως όταν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός, σε αντίθεση με την πρώτη εκκίνηση έπειτα από πολλές ώρες ακινησίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μηχανικά εξαρτήματα δεν υφίστανται φθορά. Ωστόσο, η κανονική χρήση ενός εργοστασιακού συστήματος Start-Stop δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι ο κινητήρας θα παρουσιάσει πρόωρη βλάβη.

Γιατί χρειάζεται ειδική μπαταρία;

Σύμφωνα με τη VARTA, έναν από τους γνωστούς κατασκευαστές μπαταριών αυτοκινήτων, τα οχήματα με Start-Stop έχουν αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, καθώς η μπαταρία πρέπει να υποστηρίζει επανειλημμένες εκκινήσεις και να τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά συστήματα όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

Γι' αυτό χρησιμοποιούνται συνήθως μπαταρίες τύπου EFB ή AGM, οι οποίες είναι κατασκευασμένες για περισσότερους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.

Η VARTA προειδοποιεί ότι η αντικατάστασή τους με απλή συμβατική μπαταρία μπορεί να περιορίσει τη διάρκεια ζωής της και να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Σε ορισμένα αυτοκίνητα απαιτείται επίσης ηλεκτρονική καταχώριση της νέας μπαταρίας.

Γιατί μερικές φορές δεν ενεργοποιείται;

Το Start-Stop δεν λειτουργεί πάντοτε, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Όπως εξηγεί η Mazda στις επίσημες οδηγίες λειτουργίας του συστήματος i-stop, η αυτόματη διακοπή του κινητήρα προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας, καλή κατάσταση της μπαταρίας και συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας του κλιματισμού.

Επομένως, όταν το σύστημα δεν ενεργοποιείται, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει βλάβη. Μπορεί απλώς να μην πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πρέπει να το απενεργοποιούμε στο μποτιλιάρισμα;

Σε στάσεις αρκετών δευτερολέπτων, το Start-Stop περιορίζει τον χρόνο λειτουργίας του κινητήρα στο ρελαντί και συνεπώς την κατανάλωση καυσίμου.

Ωστόσο, όταν η κυκλοφορία προχωρά με συνεχείς μικρές μετακινήσεις, ορισμένοι οδηγοί προτιμούν να το απενεργοποιούν για μεγαλύτερη άνεση.

Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προστατεύει τον κινητήρα από φθορά.

Συμπερασματικά, το Start-Stop μπορεί πράγματι να συμβάλει στην εξοικονόμηση καυσίμων, ιδιαίτερα στην πόλη. Η σωστή συντήρηση και η επιλογή κατάλληλης μπαταρίας παραμένουν σημαντικότερες από τη συστηματική απενεργοποίησή του.