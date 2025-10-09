Δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη πλειοψηφία οι δύο προτάσεις δυσπιστίας κατά Φον ντερ Λάιεν

Δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη πλειοψηφία οι δύο προτάσεις δυσπιστίας που κατατέθηκαν κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από την ακροδεξιά, με τους Πατριώτες για την Ευρώπη και την ευρωομάδα της Αριστεράς. Μετά την συζήτηση της περασμένης Δευτέρας, η ψήφος έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Εκτιμώ βαθιά την ισχυρή υποστήριξη που λάβαμε σήμερα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρώπης. Και μαζί να επιτύχουμε αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενωμένοι για τον λαό μας, τις αξίες μας και το μέλλον μας», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν το μεσημέρι της Πέμπτης με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Με την πλειοψηφία να αντιτίθεται στις προτάσεις δυσπιστίας, η ακροδεξιά πρόταση απορρίφθηκε με 179 ψήφους υπέρ, 378 κατά και 37 «παρών», ενώ η πρόταση της ευρωομάδας της Αριστεράς υπερψηφίστηκε από 133 ευρωβουλευτές με 383 να καταψηφίζουν και 78 να δηλώνουν παρόντες.

Οι υπερψηφίσαντες είναι ελαφρώς περισσότεροι από την πρόταση δυσπιστίας του περασμένου Ιουλίου, όπου 175 ευρωβουλευτές είχαν υπερψηφίσει, έναντί 360 που είχαν καταψηφίσει και 18 που είχαν επιλέξει το παρών.

ΚΥΠΕ