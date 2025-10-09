Η Eurobank στο πλευρό της νέας γενιάς επιχειρηματιών

Δίπλα στους νέους επιχειρηματίες παραμένει η Eurobank, στηρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Γε' νέο Επιχειρείν» 2025, διοργανώθηκαν για 8η συνεχή χρονιά από το ΚΕΒΕ και το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα», με τη στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Eurobank.

Τα βραβεία «Γε’ νέο Επιχειρείν», που έχουν πλέον καταστεί θεσμός για την επιβράβευση νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας τον σημαντικότατο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νεανική επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ο καταξιωμένος θεσμός προάγει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Κύπρο.

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής της Eurobank κ. Νικόλας Παναγή, αφού συνεχάρη τους νικητές αλλά και τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τόνισε ότι αυτή είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά ανθρώπων που τολμά, καινοτομεί και δίνει μορφή στο μέλλον του επιχειρείν στην Κύπρο. «Είστε οι νέοι ηγέτες που με δημιουργικότητα, όραμα και αποφασιστικότητα θα αφήσετε το δικό σας αποτύπωμα στην κοινωνία και στην οικονομία μας», είπε.

Όπως τόνισε ο κ. Παναγή, ως Eurobank, στηρίζουμε διαχρονικά την επιχειρηματικότητα και ειδικά τις νέες προσπάθειες που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Δεν στεκόμαστε μόνο ως πάροχοι χρηματοδότησης, αλλά ως στρατηγικοί συνεργάτες που θέλουν να συμβάλουν ενεργά στην πορεία και την επιτυχία σας. «Γνωρίζουμε ότι το επιχειρείν δεν είναι ποτέ εύκολο. Συνοδεύεται από προκλήσεις, ρίσκο και συχνά σκαμπανεβάσματα. Όμως, η πραγματική δύναμη κρύβεται στην ικανότητα να μαθαίνουμε, να επιμένουμε και να συνεχίζουμε. Απόψε επιβραβεύουμε όχι μόνο την αριστεία αλλά και την τόλμη, το πάθος και τη σκληρή δουλειά. Γιατί το μέλλον χτίζεται από ανθρώπους που δεν φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα. Από αληθινούς πρωτοπόρους, που ανοίγουν νέους δρόμους και συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο στην πρόοδο», υπογράμμισε.

Όπως είπε και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά και είναι καθήκον όλων μας να την προετοιμάσουμε και να της δώσουμε όλα τα εφόδια που θα χρειαστεί για να προοδεύσει, να είναι σε θέση να επιφέρει τις αλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη εποχή και να συμβάλει ενεργά στην ευημερία της χώρας και των ανθρώπων της.