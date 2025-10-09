Νόμπελ Λογοτεχνίας: Στον Λάσλο Κρασναχορκάι το βραβείο του 2025

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 απονεμήθηκε στον Ούγγρο συγγραφέα László Krasznahorkai.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι η βράβευσή του έγινε: «για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του που, εν μέσω αποκάλυπτης τρομοκρατίας, επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματά του, όπως:

Satantango

The Melancholy of Resistance

Seiobo There Below

Το έργο του εξερευνά την ανθρώπινη κατάσταση σε περιόδους χάους, την πνευματική αντοχή και τη δύναμη της τέχνης απέναντι στην καταστροφή.

Με βάση τα στοιχήματα και τις προβλέψεις οι Can Xue και László Krasznahorkai ήταν τα ισόπαλα φαβορί.

Σε στοιχηματικές αγορές, «έπαιζαν» ονόματα όπως Haruki Murakami, Mircea Cărtărescu, Anne Carson και Cristina Rivera Garza αναφέρονται ως ισχυροί υποψήφιοι.

Το βραβείο έχει απονεμηθεί σε 121 άτομα από το 1901, ενώ έχει απονεμηθεί δύο φορές σε Έλληνες ποιητές, τον Γιώργο Σεφέρη το 1963 και τον Οδυσσέα Ελύτη το 1979.

Η γηραιότερη νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν η Ντόρις Λέσινγκ, της οποίας η αντίδραση στην είδηση ότι κέρδισε το βραβείο το 2007 παραμένει εξαιρετικά χαρακτηριστική.

