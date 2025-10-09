Ετήσια αύξηση 24,1% τον Σεπτέμβριο στις παραδόσεις μπύρας, αυξήθηκαν και οι εξαγωγές

Σημαντική αύξηση 24,1% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Κύπρο οι συνολικές παραδόσεις μπύρας (εγχώρια και εξαγωγές) από τα εργοστάσια, σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο, με τις παραδόσεις μπύρας για εγχώρια κατανάλωση να αυξάνονται κατά 23,5% (797.576 λίτρα) και με τις εξαγωγές να καταγράφουν εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 40,3% (52.678 λίτρα).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας ανήλθαν στα 4.371.557 λίτρα, σε σύγκριση με 3.521.303 λίτρα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι παραδόσεις μπύρας για εγχώρια κατανάλωση παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο του 2025 μεγάλη αύξηση κατά 23,5%, σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο, φθάνοντας στα 4.188.054 λίτρα, σε σύγκριση με 3.390.478 τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αντίθετα, εντυπωσιακή αύξηση κατά 40,3% σημείωσαν οι εξαγωγές μπύρας και ανήλθαν σε 183.503 λίτρα, σε σύγκριση με 130.825 λίτρα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αύξηση 10.458 λίτρων στις συνολικές παραδόσεις στο 9μηνο

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το ενιάμηνο του 2025, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας μειώθηκαν κατά 2,4% ή κατά 378.619 λίτρα, στα 34.397.823 λίτρα, σε σύγκριση με 34.387.365 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ