Τι σημαίνει αυτό το σύμβολο στα αυτοκίνητα - Η κρυφή ιστορία των 4.500 χρόνων

Τα αυτοκόλλητα πάνω στο αμάξωμα των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται για λόγους αισθητικής, ωστόσο μερικά από αυτά εμπνέονται από σύμβολα με μακραίωνη ιστορία.

Η ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα αυτοκόλλητο, το οποίο συναντάται συνήθως σε αυτοκίνητα στην Ισπανία, μας ταξιδεύει στο μακρινό παρελθόν. Πρόκειται για ένα σύμβολο, η ιστορία του οποίου ξεκινά πριν από περίπου 4.500 χρόνια και, παρά τη μακρά πορεία του στον χρόνο, η σημασία του παραμένει άγνωστη στους περισσότερους.

Πρόκειται για ένα σύμβολο που ονομάζεται Indalo. Ανακαλύφθηκε αποτυπωμένο σε σπηλαιογραφία το 1868, και πιο συγκεκριμένα στο σπήλαιο Los Letreros («οι πινακίδες»), στην Αλμερία της Ισπανίας.

Ωστόσο η ιστορία του ανάγεται στην Εποχή του Χαλκού. Η λατρεία του θεού Ίνδαλο έχει καταγωγή στο Λεβάντε της Ισπανίας και η αρχή της τοποθετείται περίπου στο 2.500 π.Χ. Ο θρύλος λέει ότι ο Ίνδαλο ήταν ένας θεός-φάντασμα που μπορούσε να μεταφέρει ένα ουράνιο τόξο, εξ ου και η αποτύπωσή του.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι συμβολίζει έναν άνθρωπο που βρήκε καταφύγιο σε μια σπηλιά από τη βροχή. Όταν σταμάτησε η βροχή, εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο, και ο άνδρας το ζωγράφισε στον τοίχο της σπηλιάς.

Ο Ίνδαλο έχει υιοθετηθεί ως το επίσημο σύμβολο της Αλμερίας στην Ισπανία, όπου και χρησιμοποιείται ως γούρι. Είναι πολύ σύνηθες να τοποθετείται ή ακόμη και να ζωγραφίζεται έξω από σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και σε αυτοκίνητα, ως προστασία από το κακό, ενώ η μεταφορά του συμβόλου ως φυλαχτό θεωρείται ευεργετική μόνο στην περίπτωση που έχει προσφερθεί ως δώρο.

Πηγή: carandmotor.gr