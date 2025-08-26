Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 23χρονος ύποπτος απόπειρας φόνου στο Παραλίμνι

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, για Ευρωπαίο υπήκοο ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είναι ύποπτος για υπόθεση απόπειρας φόνου, η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της 16ης Αυγούστου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου ο 23χρονος, μετά την έκδοση διατάγματος οκταήμερης προσωποκράτησης του στις 17 Αυγούστου, εξετάστηκε από ψυχίατρο και κρίθηκε πως έχριζε προσωρινής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι ο ύποπτος δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει την δικαστική διαδικασία και σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε διάταγμα για υποχρεωτική νοσηλεία του 23χρονου με ισχύ για δύο μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο, σε περιοχή στο Παραλίμνι. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν για εξετάσεις στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκε ότι, νεαρός ηλικίας 18 ετών, είχε δεχθεί επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στο σώμα, που προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου αφού νοσηλεύτηκε πήρε εξιτήριο και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 23χρονου. Αυτός εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας μισή ώρα περίπου μετά το συμβάν, σε περιοχή στο Παραλίμνι.

Ο ύποπτος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της κοινής οχληρίας, και της διασάλευσης της ειρήνης, αφού όταν τον προσέγγισαν τα μέλη της Αστυνομίας, άρχισε να φωνάζει με τρόπο που προκαλούσε ενόχληση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

