Πάγωμα «προεκλογικών αποφάσεων» με μεσολάβηση Τατάρ μετά τις αντιδράσεις

Μετά τον σάλο των αντιδράσεων για σειρά «προεκλογικών αποφάσεων» από την «κυβέρνηση» και ύστερα από την παρέμβαση του Ερσίν Τατάρ προς τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ, οι 2500 «άδειες» ταξί παγοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την Βατάν αυτό ζήτησε ο Τ/κ ηγέτης από τον κ. Ουστέλ κι έγινε δεκτό το αίτημά του, ενώ ο «υπουργός συγκοινωνιών», Ερχάν Αρικλί ανακοίνωσε την παγοποίηση και όχι την ακύρωση αυτής της απόφασης που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από επηρεαζόμενα οργανωμένα σύνολα και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Η «Κίπρις Ποστασί» γράφει ότι ο σχεδιασμός του Ουνάλ Ουστέλ ήταν οι άδειες αυτές να παραχωρούνται τμηματικά και ελεγχόμενα μετά τις «προεδρικές εκλογές».

Σε αυτό το σημείο, αναφέρει το δημοσίευμα, το ξαφνικό ξέσπασμα του Τατάρ ανέτρεψε τη διαδικασία. Οι σκληρές δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη ενίσχυσαν την αντίληψη ότι η «κυβέρνηση» εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, με τον κ. Τατάρ, κατά την ιστοσελίδα, να εννοεί όχι την ανομία, αλλά απλώς τον πολιτικό χρόνο.

Το σχόλιο αυτό του κ. Τατάρ προκάλεσε αντιδράσεις εντός του ΚΕΕ μέλη του οποίου, σύμφωνα με την εφημερίδα, έλεγαν πως είναι το ΚΕΕ που κουβαλάει το βάρος της «κυβέρνησης» και ο Τατάρ προσπαθεί να παρουσιαστεί ως σωτήρας και να κερδίσει πολιτικά πόντους.

Η «Κίπρις Ποστασί» θεωρεί ότι η δήλωση για παγοποίηση των «αδειών» ταξί δείχνει πως η απόφαση δεν ακυρώθηκε και το σχέδιο του κ. Ουστέλ για εφαρμογή μετά τις «προεδρικές», ισχύει.

Η παρέμβαση Τατάρ, προστίθεται στο δημοσίευμα, προκάλεσε επίσης ρήξη μεταξύ των «κυβερνητικών εταίρων», ιδιαίτερα εντός του κόμματος Αναγέννησης των εποίκων, το οποίο είχε έκτακτη συνεδρίαση χθες της κεντρικής του επιτροπής, αλλά σύμφωνα με το πρόεδρο, Ερχάν Αρικλί, δεν ήταν στην ατζέντα θέμα αποχώρησης από την «κυβέρνηση», όπως είχε γραφτεί από κάποια ΜΜΕ.

Η «Κίπρις Ποστασί» θέτει το ερώτημα: «είναι η κυβέρνηση που δημιουργεί την κρίση ή μήπως ο Τατάρ κλιμακώνει την κρίση και χρησιμοποιεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τους εταίρους της προς όφελός του;». Μάλιστα θεωρεί πως υπέρ του Ερσίν Τταάρ ήταν οι εξής αποφάσεις της «κυβέρνησης»: 10 Αυγούστου, η έγκριση των «αδειών» ταξί, 12 Αυγούστου, χορήγηση εκατοντάδων «αδειών» οπλοφορίας, 14 Αυγούστου, προσλήψεις στον «δημόσιο» τομέα.

Η εφημερίδα γράφει πάντως ότι το «συμβούλιο αδειών» που παραχώρησε τις «άδειες» ταξί και έχει την αρμοδιότητα να τις ανακαλέσει, δεν έχει ακόμα συνεδριάσει.

«Ο κ. Τατάρ δεν φοβόταν ότι θα πλήττονταν η κοινωνική ειρήνη, αλλά μάλλον οι εκλογές όταν η κίνηση αυτή θα γυρνούσε μπούμερανγκ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να το μαντέψει αυτό», σχολίασε στα ΜΚΔ τα όσα συμβαίνουν ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές», Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι ανέφερε ότι η περίοδος 75 ημερών για την ακύρωση παράνομων πράξεων από μια επερχόμενη «κυβέρνηση» αποτελεί «πολύ σοβαρό αδιέξοδο» και αυτή η αρχή, που καλύπτεται από τον «νόμο περί χρηστής διοίκησης», πρέπει να τροποποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ