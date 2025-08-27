Αυτές είναι οι κρυφές λειτουργίες του κλειδιού του αυτοκινήτου -Δεν τις γνωρίζουν 9 στους 10 οδηγούς

Η συνολική εξέλιξη που βλέπουμε στο κομμάτι της τεχνολογίας και της άνεσης γύρω από το αυτοκίνητο έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό μερικών εκ των πιο παραδοσιακών και βασικών λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Από αυτή την τάση δεν εκλείπουν και τα κλειδιά των αυτοκινήτων, τα οποία κατά το παρελθόν έμοιαζαν με ένα τυπικό κλειδί σπιτιού και είχαν ως αποκλειστικό σκόπο να κλέιδώνουν/ξεκλειδώνουν τις πόρτες του αυτοκινήτου και να βάζουν μπρος/απενεργοποιούν τον κινητήρα. Στο σήμερα, μπορεί συνεχίζουν να έχουν τις ίδιες λειτουργίες, άλλα οι δυνατότητές του είναι πολλαπλάσιες, με την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα τους να έχουν μεταμορφωθεί ριζικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Keyless συστήματα, που συναντάμε όλο και πιο συχνά σε νέα μοντέλα. Σε όχημα με Keyless ,ο οδηγός δεν χρειάζεται καν να ξεκλειδώσει το όχημα, αφού το αυτοκίνητο ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία κλειδιού σε κοντινή απόσταση και ξεκλειδώνει μόνο του. Αντίστοιχα, η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού Start/Stop, χωρίς τη χρήση παραδοσιακής μίζας.

Σε πολλά, βέβαια, αυτοκίνητα βλέπουμε και τα παραδοσιακά κλειδιά, τα οποία όμως έχουν πλέον εξοπλιστεί με ένα remote system,που επιτρέπει στον οδηγό να κλειδώνει ή να ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο από απόσταση.Συνήθως σε αυτά τα κλειδιά, θα δούμε 3 κουμπιά: Ένα για κλείδωμα, ένα δεύτερο για ξεκλείδωμα και ένα τρίτο για το άνοιγμα πορτμπαγκάζ.

Ωστόσο, αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί οδηγοί είναι σε πολλές μάρκες, η παρατεταμένη ή συνδυαστική χρήση (δηλαδή το ταυτόχρονο πάτημα δύο ή περισσότερων κουμπιών) ενεργοποιεί πρόσθετες λειτουργίες.

Για παράδειγμα, το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ξεκλειδώματος μπορεί να κατεβάσει αυτόματα όλα τα παράθυρα, ενώ αντίστοιχα το πάτημα του κλειδώματος να τα ανεβάζει. Σε άλλα μοντέλα, με διπλό πάτημα στο κουμπί ξεκλειδώματος ανοίγει μόνο η πόρτα του οδηγού, και όχι των υπόλοιπων επιβατών όπως θα γινόταν με το μόνο πάτημα.

Μια ακόμη λειτουργία που βλέπουμε στα κλειδιά είναι η δυνατότητα ενεργοποίησης των φώτων μέσω του κλειδιού, που βοηθά τον οδηγό να εντοπίσει το αυτοκίνητό του σε χώρους στάθμευσης ή σκοτεινά γκαράζ.

Μέριμνα έχει δοθεί και στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας.Πολλά κλειδιά ενσωματώνουν κουμπί ενεργοποίησης του συναγερμού, ώστε να αποτρέπουν απόπειρες κλοπής ή να ειδοποιούν για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ορισμένες ειδικές κατηγορίες αυτοκινήτου, όπως τα convertibles, το κλειδί μπορεί ακόμη και να χειριστεί την οροφή, ανοίγοντάς την ή κλείνοντάς την από απόσταση, ενισχύοντας την πρακτικότητα αλλά και το στοιχείο εντυπωσιασμού.

Carandmotor.gr