Διπλή επιτυχία για το Hyundai Santa Fe στα βραβεία What Car? Electric Car Awards! _____________________________

Το επταθέσιο SUV της Hyundai ψηφίστηκε ως το καλύτερο υβριδικό από το έγκυρο

What Car? για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

What Car? για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά To Santa Fe προηγούμενης γενεάς βραβεύτηκε ως το καλύτερο μεταχειρισμένο υβριδικό επταθέσιο

Τα σημαντικά αυτά βραβεία καθορίζουν τα καλύτερα καινούρια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της αγοράς

Η Hyundai γιορτάζει νέα, διπλή επιτυχία στα βραβεία What Car? Electric Car Awards, με τα Santa Fe τελευταίας και προηγούμενης γενεάς. Το νέο Santa Fe πρόσθεσε ακόμα μια διάκριση στη βιτρίνα με τις διακρίσεις του, αφού βραβεύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Καλύτερο Επταθέσιο Υβριδικό. Το σημαντικό αυτό βραβείο έρχεται να αναγνωρίσει τη σημασία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και απονέμεται με απόφαση κριτικής επιτροπής από ειδικούς.

Από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, το τελευταίο Santa Fe απέσπασε σημαντικά βραβεία για την ποιότητα, την πρακτικότητα και τη γκάμα κινητήρων του. Η αναγνώριση από το What Car? έρχεται να προστεθεί στη σειρά από βραβεία, όπως του TopGear.com ως SUV της χρονιάς το 2024, του Carwow Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025 και του Autotrader 2025 Drivers’ Choice Award ως το καλύτερο επταθέσιο.

Ο αρχισυντάκτης του What Car? Steve Huntingford δήλωσε σχετικά: “Το τελευταίο Santa Fe είναι μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο από ποτέ και μπορεί να φιλοξενήσει άνετα επτά επιβάτες. Παρά το μέγεθος του συμπεριφέρεται άνετα και εύκολα στο δρόμο, χάρη στα ειδικά συστήματα ελέγχου οδήγησης και το δυνατό κράτημα που διαθέτει. Επίσης, διαθέτει εσωτερικό από υλικά υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε ανταγωνιστικές τιμές. Όλα μαζί το κάνουν το καλύτερο plug-in υβριδικό της αγοράς”.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Hyundai Ηνωμένου Βασιλείου, Ashley Andrew, σχολίασε: “Το Santa Fe έχει καθιερωθεί ως μία από τις σοβαρές επιλογές των αγοραστών τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο μοντέλο αποδείχθηκε εξαιρετικά δημοφιλές”.