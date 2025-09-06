Έρχονται οι… θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας

Για όσους ζουν με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, υπάρχει πάντα ένα άγχος για την αυτονομία και μία «φειδώ» στην χρήση του κλιματισμού. Για το τελευταίο υπάρχουν τα θερμαινόμενα καθίσματα, όμως τώρα έρχεται να προστεθεί μία πολύ ενδιαφέρουσα λύση.

Η ZF Lifetec εισάγει μια καινοτομία που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνεται το εσωτερικό των αυτοκινήτων, ιδίως των ηλεκτρικών.

Οι θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας αντικαθιστούν τα παραδοσιακά θερμαινόμενα καθίσματα, προσφέροντας άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, κάτι κρίσιμο για την αυτονομία των EV.

Κάθε ζώνη έχει πάχος μόλις 1,3 χιλιοστά, αλλά ενσωματώνει τέσσερις λεπτούς θερμαντικούς αγωγούς, ικανούς να παρέχουν ισχύ έως 60 W.

Μπορούν να φτάσουν τους 40°C μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -5°C.

Ένας ειδικός αλγόριθμος προσαρμόζει τη θερμότητα ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος (περίπου 37°C), του δέρματος, του εσωτερικού χώρου, καθώς και τις εξωτερικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

Η ZF υποστηρίζει ότι η στοχευμένη θέρμανση του πάνω μέρους του σώματος μειώνει την ανάγκη για έντονη λειτουργία του κλιματισμού.

Έτσι, η εσωτερική θερμοκρασία του αυτοκινήτου μπορεί να μειωθεί έως και 3°C χωρίς απώλεια άνεσης, οδηγώντας σε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 6% στην αυτονομία.

Σε σύντομα ταξίδια, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 1.000 W, καθώς ο κλιματισμός δεν χρειάζεται να λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ για να ζεστάνει το εσωτερικό γρήγορα.

Οι ζώνες ασφαλείας της ZF λειτουργούν αυτόματα, χωρίς χειροκίνητες ρυθμίσεις, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα των κλασικών θερμαινόμενων καθισμάτων.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η λύση αυτή θα γίνει το νέο στάνταρ ή αν θα παραμείνει μια premium επιλογή για τα πιο ακριβά ηλεκτρικά μοντέλα.

newsauto.gr