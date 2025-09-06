Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο μετρ της μόδας που «έντυσε» και τα αυτοκίνητα

O θάνατος του 91χρονου Τζορτζιο Αρμάνι προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και θύμισε σε όλους την τεράστια επίδραση που είχε ο μεγάλος Ιταλός «μαέστρο» της μόδας και του design για δεκαετίες σε διάφορες εκφάνσεις της δυτικής κουλτούρας του ευ ζην. Μεταξύ αυτών δεν παρέλειψε να βάλει και την δική του πινελιά στα αυτοκίνητα, τα οποία αγαπούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Η εικόνα του Τζορτζιο Αρμάνι είναι συνυφασμένη με την κομψότητα, το μινιμαλισμό και την απέχθεια στις υπερβολές. Όμως, πίσω από τα υφάσματα και τα tailored κοστούμια, ο Ιταλός σχεδιαστής είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία: τα αυτοκίνητα. Όχι με την έννοια του συλλέκτη supercars που τρέχει με 300 χλμ./ώρα σε πίστες, αλλά ως λάτρης της αισθητικής της κίνησης.

Η μυθική μορφή του Τζορτζιο Αρμάνι -η σιωπηλή επιτομή της ιταλικής κομψότητας- δεν περιορίστηκε ποτέ στα ρούχα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, ο οίκος του πέρασε τις πόρτες των ατελιέ και μπήκε στα γκαράζ των αυτοκινητοβιομηχανιών: από πρωτότυπα «design cars» με τη Mercedes-Benz μέχρι πιο πρόσφατες, εμπορικές εκδόσεις σαν την ειδική έκδοση του ηλεκτρικού Fiat 500e.

Η σχέση του Αρμάνι με το αντικείμενο «αυτοκίνητο» είναι προσωπική και ριζωμένη στην αυτοβιογραφική του αφήγηση. Σε μια από τις σπάνιες, εκτενείς συνεντεύξεις του, ο σχεδιαστής θυμάται τις πρώιμες μέρες του στην Πιάτσεντσα και παραδέχεται ότι πούλησε το VW Beetle του για να χρηματοδοτήσει την πρώτη του συνεργασία με τον Σέρτζιο Γκαλεόττι, ένα στοιχείο που δείχνει πόσο νωρίς το αυτοκίνητο μπήκε στην προσωπική του αφήγηση ως εργαλείο ζωής και έργο αισθητικής.

Η πρώτη μεγάλη δημόσια επίδειξη της σχέσης μόδας-αυτοκινήτου ήρθε με τη Mercedes-Benz. Στο Παρίσι και στις διεθνείς εκθέσεις της εποχής παρουσιάστηκε η «CLK designo by Τζορτζιο Αρμάνι», ένα πρωτότυπο και αργότερα ειδική έκδοση που μετέφερε την αισθητική στην καμπίνα και στην επιφάνεια ενός coupe/cabriolet: όμορφα, γήινα δέρματα, ματ ξύλινα ένθετα, συρραφές και φινιρίσματα που θύμιζαν ραπτική εργαστήρια και όχι εργοστασιακή σειριά.

Σε τεχνικό επίπεδο, η CLK Armani Edition διατηρούσε τους κινητήρες της σειράς CLK της εποχής, με επιλογές V6 2,8 ή 3,2 λίτρων ή V8 5,0 λίτρων, συνδυασμένες με αυτόματο κιβώτιο 5 σχέσεων ή μηχανικό 6 σχέσεων, ενώ η ανάρτηση και το πλαίσιο είχαν προσαρμοστεί για άνεση και σταθερότητα στην οδήγηση.

Το βάρος και οι διαστάσεις δεν διαφοροποιούνταν σημαντικά από τα υπόλοιπα CLK, καθώς η Armani Edition επικεντρωνόταν στην αίσθηση πολυτέλειας και κομψότητας μέσα και έξω μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε εμπειρία premium στυλ.

Στην καρδιά όλων αυτών δεν βρίσκεται το εντυπωσιακό, αλλά το διαχρονικό. «Η κομψότητα δεν είναι να τραβάς την προσοχή, είναι να μένεις στη μνήμη», έλεγε συχνά ο Αρμάνι. Μια ρήση που περιγράφει και τη λογική του στα αυτοκίνητα: καθαρές γραμμές, ποιότητα υλικών, αποφυγή του κιτς.

Η πιο πρόσφατη και εμπορικά σημαντική απόδειξη της διαχρονικής σχέσης ήρθε με το Fiat 500e Τζορτζιο Αρμάνι Collector’s Edition (2024–2025).

Σε συνεργασία με την Αρμάνι Style Center, το μικρό ηλεκτρικό της Fiat απέκτησε ειδικές χρωματικές επιλογές, πολυτελή ραμμένα καθίσματα με μοτίβα chevron, laser-κομμένες ξύλινες επενδύσεις και λεπτομέρειες που «μιλούν» την γλώσσα του οίκου, ένα μείγμα γκρί-μπεζ που ο Αρμάνι προτιμά, έως την προσεκτική επιλογή υλικών και των τελικών πινελιών σε οθόνες και infotainment.

Η συνεργασία απέδειξε πως το fashion branding στον 21ο αιώνα μπορεί να συνοδεύει και την ηλεκτρική κινητικότητα, όχι μόνον τα πολυτελή GT.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν «έφτιαξε» αυτοκίνητα, αλλά μεταμόρφωσε την προσέγγιση του design μέσα σε αυτά. Η κληρονομιά του στον κλάδο είναι διπλή: πρώτον, έδειξε πως η υψηλή ραπτική μπορεί να εφαρμοστεί στο αυτοκίνητο με σεβασμό (ορθές επιλογές υλικών, λιτή παλέτα χρωμάτων, επιμέλεια ραφής).

Δεύτερον, μάς υπενθύμισε ότι στην εποχή των ηλεκτρικών και του software-defined car, η συναισθηματική σύνδεση με τον χρήστη -η «ψυχή» που δίνει ο δημιουργός- παραμένει βασική για να ξεχωρίσει ένα όχημα στην αγορά.

Στην εποχή που το αυτοκίνητο γίνεται όλο και περισσότερο «εμπειρία», οι συνεργασίες του με Mercedes, Fiat και άλλους δεν είναι μόνον μεμονωμένες γεύσεις πολυτέλειας.

Είναι η απόδειξη ότι το μηχανοκίνητο αντικείμενο μπορεί να γίνει αντικείμενο κουλτούρας, και ότι, όταν η υψηλή ραπτική περπατάει δίπλα στην αυτοκινητοβιομηχανία, μόνο πολύ όμορφα πράγματα μπορεί να συμβούν.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έδειξε σε όλη του την ζωή ότι όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν με έναν πολύ αβίαστο και σίγουρα ξεχωριστό τρόπο.

newsauto.gr