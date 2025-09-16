Ιστορική νίκη για την Toyota Gazoo Racing στο Ράλι Χιλής

Η Toyota Gazoo Racing World Rally Team πέτυχε μια σπουδαία και συνάμα ιστορική νίκη στο Ράλι Χιλής, με τον Sébastien Ogier να ηγείται ενός ακόμη εκπληκτικού 1-2 για την ομάδα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί την 103η νίκη της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), αριθμός / ρεκόρ για οποιονδήποτε κατασκευαστή στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, ήταν και το 30ό 1-2 της ομάδας, ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ.

Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την 200ή συμμετοχή του σε αγώνα WRC, πανηγυρίζοντας την 66η νίκη της καριέρας του και τη δεύτερη συνεχόμενη στη Νότια Αμερική. Με τον Vincent Landais στο δεξί μπάκετ, ο Ogier κατέκτησε και τους μέγιστους βαθμούς της «Super Sunday» αλλά και της Power Stage, γεγονός που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Ο αγώνας ήταν ένα πραγματικό θρίλερ με συνεχείς ανατροπές στις ειδικές διαδρομές της Χιλής. Η βροχή πριν από την έναρξη εξουδετέρωσε το μειονέκτημα του «καθαρίσματος του δρόμου», δίνοντας την ευκαιρία στον Evans να πάρει την πρωτοπορία. Ωστόσο, όταν οι δρόμοι στέγνωσαν το απόγευμα, ο Ουαλός έχασε έδαφος και ο Ogier πλησίασε επικίνδυνα.

Το Σάββατο η κατάσταση άλλαξε δύο φορές. Ο Evans βρήκε ρυθμό στη βροχή και ξαναπέρασε μπροστά, αλλά ο Ogier αντέδρασε με τρεις συνεχόμενες νίκες σε ειδικές, παίρνοντας την πρωτοπορία. Το βράδυ του Σαββάτου η διαφορά τους ήταν μόλις 6,3 δευτερόλεπτα. Την Κυριακή, ο Ogier πίεσε αποφασιστικά, κερδίζοντας την Power Stage και «κλειδώνοντας» τον θρίαμβο. Ο Evans, με τον Scott Martin, ολοκλήρωσαν στη δεύτερη θέση και βρίσκεται πλέον μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Ogier στη μάχη του τίτλου. Ο Kalle Rovanperä με τον Jonne Halttunen παραμένουν επίσης δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου, 21 βαθμούς από την κορυφή. Τελικά τερμάτισαν στην 6η θέση. Ο νεαρός Sami Pajari έκανε έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του, τερματίζοντας 5ος με το GR Yaris Rally1 ενώ έβδομος ήταν ο Takamoto Katsuta.

Στην κατηγορία WRC2, ο Oliver Solberg σφράγισε τον τίτλο με ακόμη μία νίκη, οδηγώντας το GR Yaris Rally2. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα του συγκεκριμένου μοντέλου, μετά τον τίτλο του Pajari πέρυσι.

Μετά από επτά συνεχόμενους αγώνες σε χώμα, το WRC περνά και πάλι στην άσφαλτο. Ο επόμενος γύρος είναι το Κεντροευρωπαϊκό Ράλι (16-19 Οκτωβρίου), ένας ιδιαίτερος αγώνας που διεξάγεται σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστρία με τεχνικές και απαιτητικές ειδικές διαδρομές.

Τελική κατάταξη:

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) 2h55m42.1s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +11.0s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +46.5s

4 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +59.0s

5 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m03.4s

6 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m35.7s

7 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +2m14.0s

8 Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) +2m44.1s

9 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) +8m18.6s

10 Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +8m59.0s

Βαθμολογία οδηγών:

1 Sébastien Ogier 224

2 Elfyn Evans 222

3 Kalle Rovanperä 203

4 Ott Tänak 181

5 Thierry Neuville 166

6 Takamoto Katsuta 94

7 Adrien Fourmaux 86

8 Sami Pajari 70

9 Oliver Solberg 60

10 Grégoire Munster 25

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 572

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 447

3 M-Sport Ford World Rally Team 157

4 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 111