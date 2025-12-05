Πέραν του αναμενόμενου, αυξήθηκαν τον Οκτώβριο οι παραγγελίες στις γερμανικές βιομηχανίες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η μακρά ύφεση που πλήττει την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ενδεχομένως να έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο της.

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 1,5%, σε μηνιαία βάση, ενισχυμένες από τις μεγάλες παραγγελίες για εξοπλισμό μεταφορών, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, Destatis.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της εταιρείας οικονομικών δεδομένων FactSet εκτιμούσαν αύξηση μόλις 0,5% για τις παραγγελίες, οι οποίες παρακολουθούνται ιδιαίτερα καθώς αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το ποσοστό για τον Σεπτέμβριο αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω, στο 2%, από την αρχική ανάγνωση του 1,1%.

Οι θετικές ενδείξεις προσφέρουν κάποια ανακούφιση για την παραδοσιακή οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει από δύο χρόνια ύφεσης η οποία προκλήθηκε από την ύφεση που έχει πλήξει την γερμανική βιομηχανία και την ασθενή ζήτηση από βασικές αγορές.

"Αυτό τουλάχιστον δείχνει λίγο σαν να έχει επιτευχθεί ο πάτος", δήλωσε ο οικονομολόγος της τράπεζας LBBW, Jens-Oliver Niklasch, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης του Καγκελάριου Friedrich Merz μπορεί να άρχισαν να αποδίδουν καρπούς.

Ο Merz ανακοίνωσε μια τεράστια εκστρατεία δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας, αν και έχει δεχθεί κριτική ότι αυτή η εκστρατεία προχωρά πολύ αργά.

Η σημαντική αύξηση στις παραγγελίες τον Οκτώβριο οφείλεται σε αύξηση 87% για μεγάλες παραγγελίες στην κατηγορία του εξοπλισμού για τις μεταφορές, που περιλαμβάνει αεροσκάφη, πλοία, τρένα και στρατιωτικά οχήματα, σημειωνει η Destatis.

Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι αυτό συνέβη «στο πλαίσιο των αμυντικών προμηθειών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εγχώριες παραγγελίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10%, αλλά οι ξένες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 4%, υπογραμμίζοντας ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Παρά τα ρόδινα στοιχεία, ο Niklasch προειδοποίησε ότι «έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε πριν έχουμε πραγματικά λόγους για να είμαστε σίγουροι», προσθέτοντας ότι «η γενική διάθεση είναι πολύ ζοφερή».

Η γερμανική Κυβέρνηση προβλέπει πενιχρή ανάπτυξη 0,2% φέτος, πριν η οικονομία ανακάμψει το 2026.

