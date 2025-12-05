Ευρωβαρόμετρο: Υπερ σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο το 96% ερωτηθέντων

Η Κύπρος εμφανίζεται να υποστηρίζει το ευρώ ως ένα εργαλείο που ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και διευκολύνει τις οικονομικές δραστηριότητες, όπως δείχνει το Ευρωβαρόμετρο για την Ευρωζώνη που παρουσίασε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως και σε άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης, το Ευρωβαρόμετρο αποτυπώνει προκλήσεις, όπως η ανάγκη για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τον συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, ως ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα για την Κύπρο, υπάρχει ευρεία συμφωνία για την ανάγκη οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με το 96% να συμφωνεί ότι χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της οικονομίας της χώρας και το 86% να πιστεύει ότι οι Κυβερνήσεις πρέπει να εξοικονομούν περισσότερα για να προετοιμάσουν τα δημόσια οικονομικά για τη γήρανση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος εμφανίζει υψηλό ποσοστό υποστήριξης προς το ευρώ ως κάτι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 80% των ερωτηθέντων να συμφωνεί. Ωστόσο, μόνο το 60% θεωρεί ότι το ευρώ είναι θετικό για τη χώρα, ποσοστό που είναι το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, μετά την Κροατία. Το 46% των Κυπρίων πιστεύει ότι το ευρώ συμβάλλει στο να νιώθουν Ευρωπαίοι, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Επίσης, οι μισοί Κύπριοι υποστηρίζουν την κατάργηση των κερμάτων 1 και 2 λεπτών, ποσοστό τρίτο από το τέλος στην ευρωζώνη.

Σχετικά με τις επιπτώσεις του ευρώ, το 54% των πολιτών της ευρωζώνης θεωρεί ότι έχει διευκολύνει τα ταξίδια, ενώ το 48% πιστεύει ότι έχει μειώσει τις τραπεζικές χρεώσεις κατά τα ταξίδια σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το 81% πιστεύει ότι το ευρώ έχει διευκολύνει τη σύγκριση τιμών και το 79% ότι έχει διευκολύνει τις επιχειρήσεις σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Όσον αφορά την οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, το 3% των Κυπρίων πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχει λιγότερος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κυβερνήσεων της ευρωζώνης.

Ακόμη, το 50% των πολιτών της ευρωζώνης αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, με τους Κύπριους να παρουσιάζουν 8% πτώση σε σχέση με τα δεδομένα του Οκτωβρίου 2024.

Σε ό,τι αφορά τις τομεακές μεταρρυθμίσεις, οι Κύπριοι θεωρούν σημαντικές τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (92%), στα εκπαιδευτικά συστήματα (93%), στην αγορά εργασίας (93%), στο συνταξιοδοτικό σύστημα (93%), στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (91%), στη φορολογία (81%), και στις αγοραίες μεταρρυθμίσεις (80%).

Τέλος, το 80% των Κυπρίων θεωρεί θετικό το σχέδιο ανάκαμψης των €650 δισ. για την υποστήριξη όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ