Διακοπές ρεύματος λόγω κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές επηρεάζονται και πότε θα επανέλθει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βλάβες στο δίκτυο της ΑΗΚ προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν διάφορες περιοχές στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου λόγω βλαβών στο δίκτυο της ΑΗΚ από την κακοκαιρία Byron που επηρέαζει τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ, το ρεύμα αναμένεται να αποκατασταθεί αύριο το μεσημέρι. Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ακάκι

Αστρομερίτης

Πάνω Κουτραφάς

Κάτω Κουτραφάς

Μοσφύλι

Νικητάρι

Παχύαμμος

Περιστερώνα

Πηγένια

Πύργος Τυλληρίας

Βυζακιά

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αλέκτορα

Πισσούρι

ΠΑΦΟΣ

Αργάκα

Κούκλια

Περιστερώνα Χρυσοχού Πάφου

Πομός

Τάλα

