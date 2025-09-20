H πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία - Γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει

Μια νέα προειδοποιητική πινακίδα έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Ευρώπης, με τους περισσότερους οδηγούς να μην ξέρουν την ερμηνεία της.

Μπορεί οι περισσότερες πινακίδες κυκλοφορίας εντός Ε.Ε. να είναι κοινές, όμως υπάρχουν και «τοπικές», οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και οδικές συνθήκες. Έτσι, πινακίδες που βρίσκουμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, στη Γερμανία και αντίστροφα.

Μία τέτοια μοναδική πινακίδα συναντάμε και στην Ισπανία, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην οδική ασφάλεια. Πρόκειται για τη σήμανση P-35, γνωστή επισήμως ως «trenzado», από την ισπανική λέξη που σημαίνει «πλέξιμο» ή «διασταύρωση», η οποία βρήκε επίσημα στους δρόμους μόλις πριν 2 χρόνια.

Τοποθετείται κυρίως σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων όπου ένας δρόμος τέμνει έναν άλλο, δημιουργώντας ένα περίπλοκο δίκτυο συγχωνεύσεων και διακλαδώσεων της κυκλοφορίας.



Η πινακίδα έχει τριγωνικό σχήμα, κόκκινο περίγραμμα και λευκό φόντο, και απεικονίζει δύο οχήματα με βέλη που μοιάζουν να διασταυρώνονται ή να «πλέκονται». Σκοπός της είναι να προειδοποιήσει για τμήμα του δρόμου στο οποίο ρεύματα κυκλοφορίας από διαφορετικές κατευθύνσεις αλλάζουν λωρίδα, διασταυρώνοντας τις πορείες τους. Δεν πρόκειται για μια απλή διασταύρωση, αλλά για σημείο σε αυτοκινητόδρομο όπου τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται ταυτόχρονα, με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 100 χλμ./ώρα.

Όταν οι οδηγοί δουν τη συγκεκριμένη πινακίδα, θα πρέπει να αυξήσουν άμεσα την προσοχή τους. Σε αυτά τα σημεία, τα οχήματα που εισέρχονται επιταχύνουν, ενώ εκείνα που εξέρχονται επιβραδύνουν, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα αλλαγές λωρίδας. Είναι κρίσιμο να διατηρείται ασφαλής απόσταση, να παρακολουθούνται προσεκτικά οι κινήσεις των άλλων οδηγών και να χρησιμοποιούνται πάντοτε τα φλας, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις που σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα σφοδρές λόγω ταχύτητας.



Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές υπενθυμίζουν, κυρίως στους εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα και δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη σήμανση, ότι στα σημεία διασταυρώσεως προτεραιότητα έχει όποιος ήδη κινείται στη λωρίδα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι προτιμότερο να μειωθεί η ταχύτητα και να δοθεί προτεραιότητα, παρά να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη κατάσταση.

carandmotor.gr