Ποιο αυτοκίνητο του Steve McQueen πωλείται;

Στις καθημερινές του διαδρομές, ο αείμνηστος αστέρας του κινηματογράφου και των αγώνων ταχύτητας, εμπιστευόταν ένα Hudson Wasp του 1952, που σύντομα θα αλλάξει χέρια σε δημοπρασία.

Το Hudson Wasp δεν ήταν ένα ακόμη συλλεκτικό όχημα στο γκαράζ του McQueen. Ήταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε στην εκκλησία τις Κυριακές, στα ψώνια ή μέχρι το αεροδρόμιο. Από το 2006 φιλοξενείται στο Petersen Museum του Λος Άντζελες, αλλά τον Οκτώβριο επιστρέφει στο δρόμο της αγοράς μέσω της RM Sotheby’s στο Hershey της Πενσιλβάνια.

Το πλήρες του όνομα είναι 1952 Hudson Wasp Twin H-Power Two-Door Brougham. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κυμαίνεται από 40.000 έως 60.000 δολάρια, ποσό διπλάσιο από ένα «συνηθισμένο» Wasp της εποχής, ακριβώς λόγω της σύνδεσής του με τον ηθοποιό.

Λοιπόν, το Wasp είναι ένα σχολικό παράδειγμα της streamliner αισθητικής των ’50s, με τις χαρακτηριστικές κλειστές πίσω ρόδες και τους μεγάλους χρωμιωμένους προφυλακτήρες. Το εσωτερικό του παραπέμπει σε diner εποχής, ένα σαλόνι σε μορφή καναπέ που περισσότερο σε καλεί να… ξαπλώσεις παρά να οδηγήσεις.

Τώρα, κάτω από το καπό, συναντάμε έναν εξακύλινδρο σε σειρά με Power Dome κεφαλή και Twin-H Power σύστημα διπλού καρμπυρατέρ, συνδυασμένο με Hydra-Matic αυτόματο κιβώτιο με επιλογέα στο τιμόνι. Δεν είναι βέβαια «γυαλισμένο» σαν καινούργιο: μετράει πάνω από 101.390 χιλιόμετρα, φέρει σκουριές, φουσκώματα στη λαμαρίνα και ξεθωριασμένη οροφή.

Το Hudson Wasp του McQueen δεν είναι απλά ένα κομμάτι αυτοκινητικής ιστορίας, αλλά μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα ενός μύθου...

