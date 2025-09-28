Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσόγης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα που κινείτο στη λεωφόρο Μεσόγης, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στο όχημα εκδηλώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέλη της οποίας κατάφεραν την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

Οι επιβαίνοντες διήλθαν του οχήματος και είναι καλά στην υγεία τους.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.