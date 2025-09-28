Ένωση Δ.Ακάμα με Δήμο δυτικής Λέσβου, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αδελφοποίησης

Στην Επαρχία Πάφου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος στο πλαίσιο των επαφών του για την επικείμενη αδελφοποίηση του με τον Δήμο Ακάμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα Μαρίνο Λάμπρου οι Δήμοι Ακάμα και δυτικής Λέσβου ετοιμάζονται να επισφραγίσουν την μεταξύ τους άριστη συνεργασία και την κοινή συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις με αδελφοποίηση.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια είπε ο κ. Λάμπρου το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν στην περιοχή του Δήμου Ακάμα ο Δήμαρχος του Ελλαδικού δήμου κ. Ταξιάρχης Βέρρος και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιορδάνης Ιορδάνους.

Οι αξιωματούχοι του δήμου δυτικής Λέσβου ξεναγήθηκαν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου και είχαν επαφές , πέραν του δήμου Ακάμα, με τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου.