Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ένωση Δ.Ακάμα με Δήμο δυτικής Λέσβου, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αδελφοποίησης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στην Επαρχία Πάφου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος στο πλαίσιο των επαφών του για την επικείμενη αδελφοποίηση του με τον Δήμο Ακάμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα Μαρίνο Λάμπρου οι Δήμοι Ακάμα και δυτικής Λέσβου ετοιμάζονται να επισφραγίσουν την μεταξύ τους άριστη συνεργασία και την κοινή συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις με αδελφοποίηση.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια είπε ο κ. Λάμπρου το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν στην περιοχή του Δήμου Ακάμα ο Δήμαρχος του Ελλαδικού δήμου κ. Ταξιάρχης Βέρρος και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιορδάνης Ιορδάνους.

Οι αξιωματούχοι του δήμου δυτικής Λέσβου ξεναγήθηκαν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου και είχαν επαφές , πέραν του δήμου Ακάμα, με τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα