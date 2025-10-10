Κάθε πότε αλλάζω λάδια στον κινητήρα –Η απάντηση στο αιώνιο δίλημμα «χρόνος ή χιλιόμετρα»

Η αντικατάσταση του λιπαντικού πρέπει να γίνεται στην ώρα της για να διατηρηθεί ο κινητήρας σε φόρμα, αλλά και να γλιτώσει ο οδηγός τα περιττά έξοδα.

Το λιπαντικό του κινητήρα είναι υπεύθυνο για την προστασία όλων των εσωτερικών μηχανικών μερών του κινητήρα, ώστε αυτός να λειτουργεί ομαλά, αθόρυβα και αποδοτικά. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η τακτική αντικατάσταση των λαδιών του κινητήρα, ωστόσο μία από τις διαχρονικές απορίες είναι πότε είναι η σωστή στιγμή.

Ως γνωστόν, τίποτα δεν διαρκεί για πάντα και το λιπαντικό του κινητήρα δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα λάδια έχουν ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μπουκάλι, με τα περισσότερα να έχουν διάρκεια πέντε ετών. Όταν τελικά χαλάσει, το λιπαντικό δεν προσφέρει τις «υπηρεσίες» του και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στον κινητήρα.

Ωστόσο τα λάδια δεν φθείρονται μόνο από τα πολλά χιλιόμετρα. Φθείρονται ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο για μεγάλο διάστημα. Η έκθεση στον αέρα προκαλεί οξείδωση, ενώ η υγρασία προκαλεί διάβρωση.

Τα λάδια δεν «νοιάζονται» αν το αυτοκίνητο γράφει χιλιόμετρα καθημερινά ή αν κινείται ελάχιστα -παλιώνουν ούτως ή άλλως. Ωστόσο τα πρόσθετα στο λιπαντικό έχουν και άλλους ρόλους, όπως το να παγιδεύουν και να απομακρύνουν τους ρύπους, όπως η αιθάλη και άλλα σωματίδια, που παράγονται κάθε φορά που λειτουργεί ο κινητήρας.

Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα χιλιόμετρα φέρνουν και περισσότερη επιβάρυνση για το λιπαντικό. Γι’ αυτό και οι κατασκευαστές συνεχίζουν να βασίζουν τη συνιστώμενη συχνότητα συντήρησης στα χιλιόμετρα, με διαχωρισμό μεταξύ «κανονικής» και «βαριάς» χρήσης.

Και εδώ κρύβεται μια θεμελιώδης διαφορά: Με την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο ασκείται σταθερό φορτίο στον κινητήρα, επιτρέποντας στο λάδι να διαρκέσει περισσότερο. Αντίθετα, συχνές στάσεις, κίνηση και σύντομες διαδρομές θεωρούνται «βαριά» χρήση, αφού η οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα και το ρελαντί εξαντλούν το λιπαντικό πιο γρήγορα, ακόμη κι αν δεν διανύετε πολλά χιλιόμετρα.

Συμπερασματικά, ο χρόνος μετράει, αλλά τα χιλιόμετρα παραμένουν ο νούμερο ένα δείκτης για το πόσο έχει φθαρεί το λιπαντικό. Ο αξιόπιστος τρόπος για να ελέγξετε εάν το λάδι θέλει αλλαγή είναι με τον παλιό, κλασικό δείκτη στάθμης λαδιού. Ανοίξτε το καπό, αφαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού, σκουπίστε τον, βάλτε τον στη θέση του και αφαιρέστε τον ξανά. Εάν το λάδι είναι σκούρο ή βρόμικο, ήρθε η ώρα για αλλαγή.

Άλλα σημάδια μπορεί να είναι ένας περιοδικός μεταλλικός ήχος από τα μέρη του κινητήρα που έρχονται σε επαφή, το άναμμα της λυχνίας λαδιού ή, ακόμα χειρότερα, το άναμμα της λυχνίας "check engine".

Μπορεί να πιστεύετε ότι έχετε τη δυνατότητα να το αγνοήσετε για λίγο, αλλά αυτή η αντίληψη απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μόλις το λάδι του κινητήρα χάσει τις ιδιότητές του, μπορεί να φθαρεί σε σημείο που να μην λιπαίνει πλέον αποτελεσματικά τον κινητήρα, καταλήγοντας σε ζημιά στα μηχανικά μέρη του.

Όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε το λάδι κινητήρα, θα πρέπει να ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε ποιο τύπο λαδιού χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό σας ή να εμπιστευτείτε κάποιο επίσημο συνεργείο ή τον μηχανικό της εμπιστοσύνης σας.

carandmotor.gr