5 κοινές βλάβες στο αυτοκίνητο και τι σημαίνουν

Κάθε αυτοκίνητο έχει τους δικούς του ιδιαίτερους ήχους, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ανησυχητικοί ή όχι. Σίγουρα πάντα είναι καλό μόλις ο οδηγός αντιληφθεί ένα «ξένο» ήχο από το αυτοκίνητό του να πάει στο συνεργείο για να διαγνωστεί κατά πόσο μπορεί να μαρτυρά μια επικίνδυνη βλάβη ή αν είναι κάτι αμελητέο.

Τα φρένα που «σφυρίζουν»

Τα φρένα που «σφυρίζουν» ή απλά κάνουν κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο είναι το πιο κοινό πρόβλημα. Συχνά αυτοί οι ήχοι ακούγονται το πρωί, όταν η υγρασία βρίσκεται ακόμα σε υψηλά επίπεδα ή μετά από μια έντονη βροχόπτωση. Όταν η υγρασία συσσωρεύεται στις δισκόπλακες των φρένων, ένα λεπτό στρώμα σκουριάς «απλώνεται» στην επιφάνειά και όταν το αυτοκίνητο κινείται, τα τακάκια ξύνουν αυτό το στρώμα σκουριάς και προκαλείται ο συγκεκριμένος θόρυβος. Αν όμως παρατηρήσεις ότι το τρίξιμο ή ο ήχος σαν ξύσιμο διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να επισκεφθείς κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο για να γίνει μια πιο αναλυτική διάγνωση.

Ο παρατεταμένος ήχος που ακούγεται από τα φρένα όταν δεν πιέζεις το πεντάλ των φρένων, μπορεί να σημαίνει ότι τα τακάκια έχουν έρθει στο τέλος τους και ότι χρήζουν αντικατάστασης. Αν κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος νιώσεις ότι το πεντάλ του φρένου δονείται ή το τιμόνι που κρατάς στα χέρια σου τρέμει – ειδικά όταν κινείσαι με ταχύτητες πάνω από 80 χλμ./ώρα – τότε υπάρχει πρόβλημα και το πιθανότερο είναι ότι οι δισκόπλακες έχουν στραβώσει και θέλουν ίσιωμα.

2. Διαρροές από τη μηχανή

Πολλές φορές μπορεί να παρατηρήσουμε κάτω από το αυτοκίνητο κηλίδες από υγρά που να προέρχονται από τον χώρο του κινητήρα. Μπορεί να είναι απλά νερό και να προέρχεται από η μονάδα του air condition (πράγμα που δεν είναι ανησυχητικό), ή ακόμα και λάδι, το οποίο όμως δεν αποτελεί πάντοτε λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας. Και εξηγούμαστε:

Αυτή μπορεί να παρατηρηθεί σε μορφή αναθυμίασης γύρω από δύο μέταλλα του κινητήρα, σε μορφή μικρής στάλας, μέχρι και σοβαρής διαρροής λαδιού που θα εμφανιστεί κάτω από το αυτοκίνητο σαν κηλίδα. Γνωρίζοντας τη διαφορά μεταξύ μιας μικρής διαρροής, της αναθυμίασης και μιας σημαντικής διαρροής λαδιού, μπορεί να σε σώσει από πολλά χρήματα και ανούσιες επισκευές.

Μια-δύο στάλες ή οι αναθυμιάσεις είναι απολύτως φυσιολογικές, μιας και ένας κινητήρας ζεσταίνεται και κρυώνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του (συστέλλεται και διαστέλλεται) και οι φλάντζες του κινητήρα που βρίσκονται στο εσωτερικό του για να σφραγίζουν τα υγρά και τη θερμότητα, παλαιώνουν και φθείρονται με τον καιρό.

Μια μικρή ποσότητα λαδιού μπορεί να περάσει από τη φλάντζα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προκληθεί κάποια ζημιά στον κινητήρα ή θα βλάψει την αξιοπιστία του. Εκεί που πρέπει να ανησυχήσεις είναι το σημείο που θα δεις τη στάλα να στάζει στο έδαφος! Τότε θα πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό.

3. Περίεργοι ήχοι από τον κινητήρα

Ένας περίεργος ήχος προερχόμενος από τον κινητήρα δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι το αυτοκίνητο θα εκραγεί. Τα μπεκ ψεκασμού ή τα μπουζί είναι συνήθως θορυβώδη – προκαλώντας ήχους όπως το γνωστό μας «τικ τικ τικ» – ενώ πολλές φορές το A/C μπορεί να σε τρομάξει με τον ήχο που θα κάνει όταν το ενεργοποιήσεις. Όλοι αυτοί οι ήχοι όμως είναι πολλοί φυσιολογικοί.

Αντίθετα, οι ήχοι που μπορεί να μην είναι φυσιολογικοί είναι αυτοί που προέρχονται από τροχαλίες, ιμάντες, το στροφαλοφόρο άξονα ή τον εκκεντροφόρο και ακούγονται σε μορφή υπερβολικού «χτυπήματος».

Για να καταλάβεις ποιοι ήχοι είναι φυσιολογικοί και ποιοι όχι, πρέπει να έχεις «εκπαιδευμένο» αφτί. Οποιοσδήποτε ήχος γίνεται δυνατότερος με το που αυξάνονται οι στροφές του κινητήρα, ή όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία, χρήζει διάγνωσης από κάποιο συνεργείο εμπιστοσύνης.

4. Λαμπάκι ελέγχου κινητήρα (Check engine)

Η λυχνία του κινητήρα εμφανίζεται για 3-5 δευτερόλεπτα κάθε φορά που θα βάλεις το αυτοκίνητο μπροστά για να σου αποδείξει ότι η λυχνία λειτουργεί. Αν το λαμπάκι σβήσει, όλα λειτουργούν σωστά. Αν παραμείνει αναμμένο, θα χρειαστεί να το ελέγξεις περαιτέρω. Αν η ένδειξη αρχίσει και αναβοσβήνει, τότε αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στις εκπομπές καυσαερίων γι’αυτό καλό είναι να σβήσεις τη μηχανή και να συμβουλευτείς κάποιον ειδικό.

5. Ενδείξεις για ευθυγράμμιση

Το φαινόμενο να παρεκκλίνει το αυτοκίνητο από την πορεία του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται και ευθυγράμμιση. Μπορεί ο δρόμος να μην είναι σε καλή κατάσταση ή να έχει μια μικρή κλίση που να είναι ανεπαίσθητη στο μάτι.

Αυτό πάντως που δεν είναι φυσιολογικό, είναι όταν το αυτοκίνητο «τραβάει» προς μια κατεύθυνση όταν η επιφάνεια του δρόμου είναι απολύτως επίπεδη. Επίσης, δεν είναι φυσιολογικό όταν οδηγείς ευθεία και το τιμόνι δεν είναι ευθυγραμμισμένο στο κέντρο ή όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει από την πορεία του κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να συμβαίνουν τα παρακάτω τινά:

Η ζάντα να έχει κάποιο χτύπημα και να έχει στραβώσει

Τα ελαστικά να είναι ανομοιόμορφα φθαρμένα ή και τραυματισμένα

Οι αναρτήσεις έχουν δεχτεί κάποιο χτύπημα και έχουν χάσει τα εργοστασιακά τους χαρακτηριστικά.

