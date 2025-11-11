Πώς μπορεί να χαλάσουμε το χρώμα του αυτοκινήτου μας στο πλύσιμο;

Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά (αν όχι ολόκληρη), όπως σοφά λέει ο λαός μας, ωστόσο υπάρχουν όρια και κάποια σημεία που χρήζουν προσοχής, όσον αφορά το αγαπημένο μας αυτοκίνητο και κυρίως, το χρώμα του. Κανείς δεν θέλει να το βλέπει γεμάτο σκόνη, χώμα, κουτσουλιές, αλλά πάντα καθαρό και λαμπερό. Άλλωστε ένα βρώμικο αυτοκίνητο λειτουργεί αρνητικά και ως προς την ψυχολογία του οδηγού και των επιβατών. Το θέμα είναι ότι ακόμα και το πλύσιμο, μπορεί να προκαλέσει φθορές αν δεν προσέχουμε.

Καταρχάς, είναι απαραίτητο ένα πολύ καλό πρώτο ξέπλυμα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλες οι βρωμιές. Διαφορετικά θα κολλήσουν στο σφουγγάρι και θα γεμίσουν λεπτές γρατσουνιές το χρώμα. Η μία λύση είναι με λάστιχο και «πιστόλι» και η άλλη είναι με πλυστικό. Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή η πίεση είναι υψηλή, πρέπει το ακροφύσιο να έχει μια απόσταση 30 εκατοστών από το αμάξωμα, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν ταλαιπωρημένα τμήματα (θαμπά σημεία ή με ξεφλουδισμένο χρώμα, μην πούμε για σκουριές).

Κατόπιν, σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του σαμπουάν. Καταλληλότερο είναι ένα για αυτοκίνητο με κερί και όχι υγρό πιάτων, γιατί είναι πιο «σκληρό» για το βερνίκι. Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα δεν πρέπει να είναι υπερβολική, διότι δυσκολεύει το ξέβγαλμα. Το σφουγγάρι πρέπει να είναι και αυτό ειδικό για αυτοκίνητο και όχι αυτό των πιάτων. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν δύο σφουγγάρια: Ένα για το αμάξωμα και ένα για τα λάστιχα και τα μαρσπιέ. Αφού λοιπόν γίνουν όλα τα παραπάνω, όχι καταμεσήμερο με δυνατό ήλιο, αλλά ώρες που να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες και πολύ καλύτερα σε σκιά, ακολουθεί το σκούπισμα. Τα πανάκια με μικροΐνες αποτελούν ιδανική λύση, γιατί μαζεύουν γρήγορα το νερό, δεν αφήνουν χνούδι και στραγγίζουν εύκολα.

Αποφεύγονται διά ροπάλου χημικά καθαριστικά σπιτιού (π.χ. χλωρίνη, υγρά πιάτων ή εκείνα για τα άλατα), ή σύρμα αν υπάρχουν βρωμιές που δεν αφαιρούνται εύκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται αλοιφή που αφαιρεί τις επιφανειακές γρατσουνιές. Αν πλένουμε μόνοι σας το αυτοκίνητο σε κάποιο self service car wash, επιλέγουμε όλα τα προγράμματα, όπως ξέπλυμα, πλύσιμο με σαπούνι, κατόπιν κέρωμα και στο τέλος ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό. Εδώ προσέχουμε πολύ να κρατάμε σε απόσταση το ακροφύσιο του πλυστικού. Διαφορετικά, αν πηγαίνουμε σε πλυντήριο, κάνουμε έναν έλεγχο στην κατάσταση που βρίσκονται οι βούρτσες, τα σφουγγάρια και τα πανιά.

autogreeknews.gr