ΗΠΑ: Η Συρία θα ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον, με φόντο την επίσκεψη του μεταβατικού Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΣΥΡΙΑ

