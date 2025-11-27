Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τον κλιματισμό αυτοκινήτου - 1 στους δέκα το κάνουν λάθος

Ο κλιματισμός αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα συστήματα του αυτοκινήτου, αφού κάνει υποφερτή την ύπαρξη μας στο εσωτερικό του, τόσο το χειμώνα με τις εξουθενωτικά χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και το καλοκαίρι όπου οι έντονοι καύσωνες κάνουν το αυτοκίνητο μια ζεστή εστία με ένα αποπνικτικό εσωτερικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, και ιδιαίτερα κατά το χειμώνα, το κλιματιστικό μετατρέπεται σε καίριο σύμμαχο μας και ως προς την ασφάλεια του αυτοκινήτου, αφού η ενεργοποίηση του εξασφαλίζει πως ο οδηγός διατηρεί υψηλά επίπεδα ορατότητας, ακόμη και όταν το κρύσταλλο στα τζάμια και το παρμπρίζ θολώνει από την κρύα εξωτερική θερμοκρασία και την δημιουργία υδρατμών στο εσωτερικό.

Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητος τόσο για την ασφάλεια και την ορατότητα μας στον δρόμο, όσο και για την συνολική εμπειρία οδήγησης.

Για αυτό ακριβώς, ένας επιμελής οδηγός οφείλει να διατηρεί πάντα την λειτουργία του σε άψογα επίπεδα, προχωρώντας σε τακτικές εργασίες συντήρησης και αποφεύγοντες συνήθειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα και βλάβες.

Πολύτιμη αρωγή προς αυτό το στόχο προσφέρουν οι συμβουλές των ειδικών, οι οποίες μας αποκαλύπτουν ακριβώς τις λανθασμένες πρακτικές που συχνά ακολουθούμε και μπορούν να οδηγήσουν σε αχρείαστες βλάβες του συστήματος κλιματισμού άλλα και σε δυσλειτουργίες σε άλλα, καίρια συστήματα του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, λοιπόν, ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που πολλοί οδηγοί κάνουν σχετίζεται με την πρόωρη ενεργοποίηση του κλιματισμού. Πιο συγκεκριμένα, τονίζουν ότι είναι λάθος να ενεργοποιούμε τον κλιματισμό πριν ξεκινήσουμε την οδήγηση, αφού με αυτόν τον τρόπο αδειάζουμε κατευθείαν την μπαταρία του αυτοκινήτου, η οποία μάλιστα δεν ανακτά την ενέργεια της, αφού ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ο σωστός τρόπος χρήσης προϋποθέτει το να ανοίξουμε τον κλιματισμό, αφού ξεκινήσουμε την οδήγηση και αφού ο κινητήρας βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία κίνησης.

Ταυτόχρονα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως ένα ακόμη κοινό λάθος είναι η ενεργοποίηση του κλιματισμού στην μέγιστη ένταση, με το που βάλουμε μπρος στον κινητήρα. Αντί αυτού, η σωστή λύση είναι να ξεκινήσουμε σε μια χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα και έπειτα να αυξήσουμε την ένταση. Έτσι, αποφεύγουμε την υπερφόρτωση του κινητήρα και τον βοηθάμε να μην καταπονείται χωρίς λόγο.

Συνίσταται επίσης να κατευθύνουμε τον ανεμιστήρα προς τα πόδια και να αποφεύγουμε να στέλνουμε τον αέρα προς το παρμπρίζ, αφού έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη θερμοκρασία στην καμπίνα, πιο αποδοτική χρήση και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Σε ό,τι αφορά το θάμπωμα των τζαμιών, ένα από τα συχνότερα λάθη είναι η χρήση της ανακύκλωσης αέρα. Η λειτουργία ανακύκλωσης εγκλωβίζει τον ήδη υγρό εσωτερικό αέρα μέσα στην καμπίνα, καθυστερώντας σημαντικά το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ. Για καθαρά κρύσταλλα, ο σωστός τρόπος είναι να απενεργοποιείται η ανακύκλωση ώστε να εισέρχεται φρέσκος και ξηρός εξωτερικός αέρας, που επιτρέπει την άμεση απομάκρυνση της υγρασίας.

Πηγή: carandmotor.gr