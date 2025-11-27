Διακοπή παροχής πόσιμου νερού σήμερα στην Αθηένου

Θα διακοπεί η παροχή πόσιμου νερού σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, στην Αθηένου, λόγω εργασιών βελτίωσης των υποδομών του δικτύου ύδρευσης.

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «η διακοπή νερού θα αρχίσει στις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηένου στη Λάρνακα. Η διακοπή στην παροχή γίνεται λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης των υποδομών του δικτύου ύδρευσης, ενώ οι καταναλωτές της Βιομηχανικής Περιοχής δεν θα επηρεαστούν».

Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών».

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

Πηγή: ΚΥΠΕ