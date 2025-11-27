Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Πυρπόλησαν υπερπολυτελή οχήματα συνεργάτη του Σταύρου Δημοσθένους - Διερευνά εμπρησμό η Αστυνομία

Φωτογραφία αρχείου

Οι δύο φωτιές στα τέσσερα σταθμευμένα οχήματα εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Σε συνεργάτη του δολοφονηθέντα Σταύρου Δημοσθένους ανήκουν τα δύο υπερπολυτελή οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες, χθες τα μεσάνυχτα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο φωτιές στα τέσσερα σταθμευμένα οχήματα εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών και φέρεται να τέθηκαν κακόβουλα.  Όπως αναφέρει, η φωτιά καταγράφηκε γύρω στις 11:46 το βράδυ της Τετάρτης, σε ιδιωτικό ανοικτό χώρο στάθμευσης στη Μουτταγιάκα, όπου τέσσερα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. 

Τα οχήματα ανήκουν σε 40χρονο (δύο εξ αυτών), 38χρονο και 21χρονο. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα Tesla και ένα Lamborghini, που ανήκουν σε 40χρονο επιχειρηματία. Τα άλλα δύο οχήματα, είναι μάρκας Porsche και Mercedes.

 

 

