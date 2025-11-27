Οι μαχούτ και οι ελέφαντες αποχαιρετούν τη μακαρίτισσα Βασίλισσα Μητέρα Σιρικίτ. Έντεκα ελέφαντες και περίπου 500 μαχούτ συγκεντρώθηκαν έξω από το Μεγάλο Παλάτι στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 27 Νοεμβρίου 2025 για να αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στο σώμα της Βασίλισσας Μητέρας Σιρικίτ, στο πλαίσιο της εθνικής περιόδου πένθους. Η Βασίλισσα Μητέρα Σιρικίτ απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών στις 24 Οκτωβρίου 2025 στο Νοσοκομείο Μνήμης Βασιλιά Τσουλαλονκόρν, έχοντας προσβληθεί από λοίμωξη στο αίμα, μετά από νοσηλεία από τις 7 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το Βασιλικό Γραφείο Οικογένειας.

