Εμφύλιος στην Ευρώπη: Ποιες χώρες διεκδικούν το νέο υπερ-εργοστάσιο των Κινέζων

Η δυναμική είσοδος των κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη έχει αλλάξει το τοπίο της αυτοκίνησης, με κάθε μια να ακολουθάει τη δική της στρατηγική. Οι περισσότερες, προς το παρόν, περιορίζονται στο να φέρνουν αυτοκίνητα με πλοία.

Άλλες, όμως, δείχνουν ότι θέλουν πραγματικά να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία, χτίζοντας εργοστάσια και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει η BYD, ο κινεζικός κολοσσός που δεν είναι κρατικός και ήδη έχει δύο εργοστάσια στην Ευρώπη, σε Ουγγαρία και Τουρκία, με την τρίτη μονάδα να βρίσκεται προ των πυλών.

Η νέα ευρωπαϊκή βάση παραγωγής της BYD σχεδιάζεται για να καλύψει την αγορά της δυτικής Ευρώπης, από την Ιβηρική μέχρι τη Γαλλία και την Ιταλία. Μέχρι τώρα, όλα έδειχναν ότι η επιλογή της εταιρείας θα ήταν η Ισπανία. Το σχετικά φθηνότερο εργατικό κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, οι άφθονοι χώροι, η ισχυρή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κυρίως οι μεγάλοι λιμένες έκαναν τη χώρα ξεκάθαρο φαβορί.

Όμως ξαφνικά εμφανίστηκε ένας ανταγωνιστής, και μάλιστα «γειτονικός». Η Πορτογαλία αποφάσισε να διεκδικήσει ενεργά την επένδυση, προβάλλοντας ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκεί είναι πολύ πιο ώριμη.

Πάνω από το 20% των πωλήσεων αφορά ηλεκτρικά μοντέλα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από της Ισπανίας, ενώ η χώρα διαθέτει ήδη μια από τις πιο πυκνές υποδομές φόρτισης στη νότια Ευρώπη.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Pedro Cordeiro, υψηλόβαθμο στέλεχος της BYD, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πορτογαλική κυβέρνηση για να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευής εργοστασίου εκεί. Αν αυτό το σενάριο πραγματοποιηθεί, η Ισπανία θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία να φιλοξενήσει την πρώτη πραγματική και όχι απλώς μονάδα συναρμολόγησης κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στο έδαφός της.

Το παιχνίδι πλέον παίζεται ακόμα πιο ανοιχτά. Η Ισπανία μπορεί να παραμένει φαβορί λόγω μεγέθους και υποδομών, όμως η Πορτογαλία έχει μπει δυνατά στη μάχη, αξιοποιώντας τον ταχύτερο ρυθμό υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων και το φιλικότερο περιβάλλον φόρτισης. Το πού θα στηθεί τελικά το μεγάλο εργοστάσιο της BYD θα δείξει ποιες χώρες είναι πραγματικά έτοιμες να φιλοξενήσουν το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

