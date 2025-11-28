Από παρίας της Ευρώπης, η Ελλάδα στην κούρσα του Eurogroup - Τι σημαίνει η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Πριν από μερικά χρόνια μια ελληνική υποψηφιότητα για την ηγεσία του Eurogroup θα αποτελούσε αστείο σατιρικής εκπομπής, όμως το rebranding της χώρας φαίνεται να έχει πιάσει τόπο και πλέον έχουμε φτάσει να συζητάμε για success story.

Η υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη για την προεδρία του Eurogroup, μια θέση από την οποία θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης, έχει πραγαμτική ουσία, αλλά και σημειολογικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει πρόσφατα στο Bloomberg ότι μια υψηλή ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η «επιστροφή» της Ελλάδας

Από παρίας και το «κακό παιδί» της Ευρώπης, η Ελλάδα έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της ΕΕ και πολλές φορές ξεπερνά τους δείκτες κρατών με «ισχυρότερες» οικονομίες.

Η Ελλάδα - αν και έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει - έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα.

«Η πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας δείχνει τι μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη όταν ενεργεί από κοινού. Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» σημείωσε στην επιστολή με την οποίο έθεσε την υποψηφιότητα του ο Έλληνας υπουργός.

«Αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο της Ευρώπης στη διαφύλαξη της σταθερότητας και στην προώθηση της προόδου. Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» τόνισε.

Στις 11 Δεκεμβρίου οι αποφάσεις

Υπενθυμίζεται πως οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου.

Η αναζήτηση ακολουθεί την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε της συνάντησης για περισσότερα από πέντε χρόνια.

«Υπό την ηγεσία του Paschal Donohoe, η Ευρωομάδα έχει αποδείξει την αξία της εμπιστοσύνης, του πραγματισμού και της συναίνεσης. Εάν εκλεγώ, θα βασιστώ σε αυτή τη συνέχεια, υποστηρίζοντας παράλληλα ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια και δομή στην επόμενη φάση» αναφέρει η επιστολή.

«Ο καθένας από εμάς αντλεί διδάγματα από την εθνική του εμπειρία. Η δύναμή μας έγκειται στο να συνθέτουμε αυτά τα διδάγματα με πιο στοχευμένο και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι συλλογικές μας αποφάσεις μεταφράζονται σε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας» τόνισε.

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων, πέρα από τον κ. Πιερρακάκη, βρίσκονται ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκαμ και ο Ισπανός Κάρλος Κουέρπο.

Οι 4 προτεραιότητες του Έλληνα ΥΠΕΘΟ

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «εάν μου ανατεθεί αυτή η ευθύνη, θα προτείνω τέσσερις κοινές προτεραιότητες για να πλαισιώσουμε το έργο μας:

1. Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων - Κινητοποίηση του κεφαλαίου της Ευρώπης και απελευθέρωση των επενδύσεων

2. Ολοκλήρωση και κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς

3. Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης

4. Προστασία των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης

Πηγή: cnn.gr