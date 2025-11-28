Λάρνακα: Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα καθαρίζει τις θάλασσες από τα σκουπίδια

Το αυτόνομο ρομποτικό σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SeaClear2.0, παρουσιάστηκε στη διάρκεια εκδήλωσης που φιλοξένησε η κυπριακή εταιρεία Συμβούλων-Ερευνητών περιβάλλοντος ISOTECH Ltd.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο 2ος Πιλοτικός Έλεγχος του Ρομποτικού Συστήματος SeaClear2.0, διοργανώθηκε την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, στο Λιμάνι Λάρνακας με την στήριξη της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το αυτόνομο ρομποτικό σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SeaClear2.0, σχεδιασμένο για επιτόπια (in-situ) χαρτογράφηση, ανίχνευση, ταξινόμηση και συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων από τον βυθό και την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως αναφέρεται, το Ρομποτικό Σύστημα SeaClear2.0 εντοπίζει, ταξινομεί και συλλέγει θαλάσσια απορρίμματα από τον βυθό και τη στήλη του νερού, μέσω του συνδυασμού μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών (USVs), τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων (ROVs) και μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV). Με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, τα ρομπότ λειτούργησαν με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, προσφέροντας μια ασφαλή, αποτελεσματική και μη παρεμβατική λύση για τον καθαρισμό του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προστίθεται.

Πέρα από την απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων, επιμέρους τμήματα του συστήματος ανέδειξαν καινοτόμες εφαρμογές για τη βιομηχανία, όπως την αναγνώριση και παρακολούθηση υποθαλάσσιων υποδομών και την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την επιτόπια ανίχνευση και ταξινόμηση απορριμμάτων του θαλάσσιου βυθού, να ακούσουν ειδικούς του έργου SeaClear2.0 να παρουσιάζουν τις δυνατότητες και λειτουργίες των αυτόνομων ρομπότ, να συνομιλήσουν με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας και να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας και να ανταλλάξουν απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα και να συζητήσουν πρακτικές, τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ISOTECH Ltd διοργάνωσε το συμμετοχικό εργαστήριο «Καθορισμός Λύσεων και Πολιτικών Παρεμβάσεων για την Αντιμετώπιση των Θαλάσσιων Απορριμμάτων στη Λάρνακα», το οποίο έφερε κοντά εκπροσώπους από τον περιβαλλοντικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό τομέα. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες και προτάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή, αξιοποιώντας την εμπειρία της ISOTECH από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά έργα πολιτικής για τα θαλάσσια απορρίμματα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της καινοτομίας και της γαλάζιας τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας φορείς, ερευνητές και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ