Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν πηγαίνουν ποτέ στο συνεργείο - Ποια είναι τα πιο αξιόπιστα μεταχειρισμένα δεκαετίας

Έχοντας ως σημείο αναφοράς 216 διαφορετικά μοντέλα που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους της Γερμανίας, η έρευνα του TÜV, του Τεχνικού Συλλόγου Ελέγχου (που είναι ο αντίστοιχος γερμανικός οργανισμός για το δικό μας ΚΤΕΟ), απέδωσε εντυπωσιακά ευρήματα που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επαναλαμβανόμενη γενικότερη κακή κατάσταση των οχημάτων που οδηγούν οι Γερμανοί.

Με το 21,5% των οχημάτων να αποτυγχάνουν να περάσουν με επιτυχία τους ελέγχους, τα αίτια αποδίδονται στην ηλικία των κυκλοφορούντων μοντέλων που πλέον αγγίζουν τα 10,6 έτη κατά μέσο όρο, νούμερο σε ανοδική πορεία ειδικά αν αναλογιστούμε πως πρό δεκαετίας ήταν 9 έτη.

Την ίδια στιγμή, περισσότερο από το 1/4 του στόλου έχει ξεπεράσει τα 15 έτη, παρουσιάζοντας έτσι σοβαρά προβλήματα. Ένα στα δέκα αυτοκίνητα αποτυγχάνει στους ελέγχους πέντε μόλις χρόνια μετά την πρώτη του ταξινόμηση, ενώ σε σχέση με τα αυτοκίνητα δεκαπενταετίας σχεδόν ένα στα τρία ''κόβονται'' στους ελέγχους, με τα κυριότερα σφάλματα να εντοπίζονται στα φωτιστικά σώματα, τις διαρροές λαδιών, τα κλαταρισμένα αμορτισέρ, και φυσικά το σύστημα πέδησης.

Για πρώτη φορά στη μακροχρόνια θητεία της, ο TÜV προβαίνει στη απονομή «Βραβείου Μακροπρόθεσμης Ποιότητας». Στα μοντέλα ηλικίας 12 έως 13 ετών το Volkswagen Touareg κρατά τα σκήπτρα της αξιοπιστίας, καταγράφοντας ελαττώματα σε ποσοστό μόλις 17,9% και εντυπωσιακό μέσο όρο χιλιομέτρων, που ανέρχονται σε 204.000.

Ακολουθεί η Mercedes-Benz B-Class με ποσοστό 19,0% και 124.000 χιλιόμετρα, ενώ στη τρίτη θέση έχουμε τις Mercedes-Benz GLE / ML Class όπου παρά τα 193.000 χιλιόμετρα που έχουν κατά Μ.Ο. στο κοντέρ, το ποσοστό των βλαβών παραμένει μόλις στο 19,3%. Συνοπτικά, τα αυτοκίνητα αυτής της ηλικιακής τάξης εμφανίζουν ελαττώματα σε ποσοστό 28,4%, τιμή εμφανώς αυξημένη σε σχέση με τα προαναφερθέντα μοντέλα.

Στην αναφορά παρουσιάζεται επίσης μια κατάταξη με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές αυτοκινήτων ηλικίας 10 έως 11 ετών. Νικήτρια αναδυκνύεται η Mercedes-Benz, με τα οχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Στουτγκάρδης να προηγούνται όλων των άλλων με μέσο ποσοστό βλαβών της τάξεως μόλις του 18,5%. Στη δεύτερη θέση έχουμε την Audi με ποσοστό 19,2%, ενώ το βάθρο συμπληρώνει η Toyota με ποσοστό 22%.

Ωστόσο για να είμαστε αντικειμενικοί πρέπει να αναφέρουμε πως το καταναλωτικό κοινό της Γερμανίας επιλέγει σαφώς τα εγχώρια προιόντα, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της οποίας φημίζεται και ηγείται σε διεθνές επίπεδο.

Ίσως γ' αυτό το λόγο τα περισσότερα μοντέλα είναι Γερμανικά, καθώς επωφελούνται επίσης από ένα κορυφαίο δίκτυο αντιπροσώπων και υπηρεσιών στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να υπονομεύεται η σπουδαιότητα των μοντέλων της.