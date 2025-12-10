Η BMW άλλαξε το σήμα της -Σε ποιο μοντέλο αποκαλύφθηκε, ποιες είναι οι διαφορές

Η BMW προχώρησε σε μια ουσιαστική ανανέωση του εμβλήματός της, η οποία έκανε πρεμιέρα με την παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού iX3 του 2026.

Πρόκειται για μια διακριτική αλλαγή της βαυαρικής φίρμας η οποία, μάλιστα, δεν ανακοινώθηκε επίσημα, ωστόσο η σύγκριση του νέου με το προηγούμενο λογότυπο αποκαλύπτει αναπόφευκτά ότι η BMW επιλέγει πλέον να κατευθυνθεί σε μια πιο καθαρή και μοντέρνα σχεδιαστική γραμμή, σε πλήρη αρμονία με τη νέα αισθητική φιλοσοφία της μάρκας.

Η πιο εμφανής διαφοροποίηση βρίσκεται στην πλήρη αφαίρεση του εσωτερικού χρωμιωμένου δακτυλίου, ο οποίος μέχρι πρότινος χώριζε το μαύρο εξωτερικό τμήμα από τα εμβληματικά μπλε και λευκά τεταρτημόρια που παραπέμπουν στη βαυαρική σημαία. Παράλληλα, η BMW εγκατέλειψε και το περίγραμμα των χρωμάτων, ενώ οι αποχρώσεις του μπλε και του λευκού εμφανίζονται τώρα πιο ζωντανές και «καθαρές».

Το μαύρο περίγραμμα, που παλαιότερα είχε γυαλιστερή επιφάνεια, πλέον έχει ματ υφή, κάτι που προσδίδει στο λογότυπο μια πιο επίπεδη, μινιμαλιστική και σύγχρονη εμφάνιση.

Δια της απουσίας του λάμπει ο εξωτερικός γαλάζιος δακτύλιος, ο οποίος επί χρόνια αποτελούσε σήμα κατατεθέν των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων όπως τα i3 και i8, αφού με τη νέα σχεδιαστική εποχή της Neue Klasse, η BMW επιλέξει να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο οπτικό διαχωριστικό, υιοθετώντας μια πιο ενιαία σχεδιαστική γλώσσα για όλα τα μοντέλα της.

Σημειώνεται επίσης πως για όσους σκέφτονται αντικατάσταση, το νέο σήμα διαθέτει διάμετρο 82 χιλιοστά και κυκλοφορεί ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά με κωδικό 51145A7A678. Κοστίζει περίπου 70 ευρώ, αλλά δεν είναι συμβατό με όλα τα παλαιότερα μοντέλα.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της BMW, Oliver Heilmer, εξήγησε πρόσφατα το σκεπτικό πίσω από την αλλαγή, τονίζοντας ότι στόχος ήταν να ενισχυθεί η ακρίβεια και η καθαρότητα του εμβλήματος, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την κληρονομία της μάρκας.

Όπως ανέφερε, το χρώμιο παραμένει στο λογότυπο, με μια όμως πιο διακριτική εφαρμογή, ενώ τα γράμματα έχουν βελτιωθεί με μια γυαλιστερή υφή που παραπέμπει σε λεπτομέρειες υψηλής ωρολογοποιίας. Οι λευκές επιφάνειες έρχονται πιο κοντά στο εξωτερικό περίγραμμα, προσδίδοντας επίσης καλύτερη γεωμετρική συνοχή.

Το νέο έμβλημα, πέρα από το καπό, θα τοποθετείται κανονικά και στο πίσω μέρος, στις ζάντες και στο τιμόνι κάθε νέου μοντέλου.

Το iX3 είναι το πρώτο μοντέλο που το υιοθετεί, και μέσα στο επόμενο διάστημα κάθε facelift και κάθε νέα γενιά μοντέλου της BMW θα περάσει σταδιακά στο ανανεωμένο αυτό έμβλημα, σηματοδοτώντας την είσοδο της μάρκας στη νέα εποχή σχεδιαστικής ταυτότητας.

carandmotor.gr