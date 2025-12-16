Το «κόλπο» για γρήγορο ξεθάμπωμα των τζαμιών

Κάθε χρόνο με το που πέφτουν οι θερμοκρασίες και αρχίζουν οι βροχές και τα χιόνια, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες δοκιμασίες, για τις οποίες πάντα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι. Μία από τις συνηθέστερες, είναι να θολώνουν μέσα σε λίγα λεπτά τα παράθυρα του αυτοκινήτου από μέσα, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά η ορατότητα και η οδήγηση να καθίσταται αδύνατη και επικίνδυνη, αν ο χρήστης δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Είναι πραγματικά λυπητερό να βλέπουμε ακόμα και σήμερα οδηγούς με σύγχρονα αυτοκίνητα να είναι «παγιδευμένοι» στην… ομίχλη που έχει δημιουργηθεί στο παρμπρίζ και στα πλευρικά παράθυρα και να προσπαθούν με χαρτομάντηλα και τα ρούχα τους να καθαρίσουν την συσσωρευμένη υγρασία. Ούτως ή άλλως αν δεν πράξουν σωστά, πάλι μέσα σε ελάχιστο χρόνο δεν θα βλέπουν τίποτα.

Άλλωστε δεν υπάρχει αυτοκίνητο εδώ και χρόνια που να μην έχει στάνταρ στον εξοπλισμό του το χειροκίνητο κλιματισμό ή ακόμα καλύτερα τον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο. Εκτός αν έχει χαλάσει και για τους όποιους λόγους δεν έχει επισκευαστεί. Ποιες είναι λοιπόν οι άμεσες και αποτελεσματικές κινήσεις που πρέπει να κάνει ο οδηγός, όταν αρχίσουν και θολώνουν τα τζάμια;

1. Καταρχήν, ανάβει τον κλιματισμό σε μια μέση θερμοκρασία. Ούτε τέρμα κρύο για να μην παγώσει, αλλά ούτε και φουλ ζέστη γιατί προκαλείται υπνηλία.

2. Η επόμενη σημαντικότατη κίνηση, είναι η επιλογή του εισερχόμενου αέρα από έξω. Ποτέ ανακύκλωση αέρα, γιατί τα τζάμια θα θαμπώσουν ακόμα πιο γρήγορα και η υγρασία δεν πρόκειται να απομακρυνθεί ποτέ.

3. Ο αέρας θα πρέπει να έχει κατεύθυνση προς τα παράθυρα και η ένταση να επιλεγεί στην υψηλότερη σκάλα μέχρι να καθαρίσουν.

Στα αυτοκίνητα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλιματισμό, το μόνο που χρειάζεται είναι να πατηθεί ο σχετικός διακόπτης ξεπαγώματος του εμπρός παρμπρίζ, ο οποίος έχει συνήθως και την ένδειξη «Max» ή «Front». Παράλληλα σε κάθε αυτοκίνητο υπάρχει και ο διακόπτης ξεπαγώματος του πίσω παρμπρίζ, όπου εκεί οι αντιστάσεις (οι λεπτές οριζόντιες γραμμές) επιταχύνουν την όλη διαδικασία.

autogreeknews.gr