Έσβησαν οι «μηχανές» μετά από 88 χρόνια - Σε ποιο γερμανικό εργοστάσιο σταμάτησε η παραγωγή

Η Volkswagen θα σταματήσει την κατασκευή οχημάτων στο εργοστάσιό της στη Δρέσδη μετά την Τρίτη (16 Δεκεμβρίου 2025), γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη φορά στα 88 χρόνια ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας που κλείνει μια μονάδα παραγωγής στη Γερμανία.

Η παύση της γραμμής παραγωγής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης αντιμετωπίζει πιέσεις στις ταμειακές του ροές, λόγω των ασθενών πωλήσεων στην Κίνα, της μειωμένης ζήτησης στην Ευρώπη, καθώς και των αμερικανικών δασμών που επιβαρύνουν τις πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με το ζήτημα της κατανομής του επενδυτικού της προϋπολογισμού, ύψους περίπου 160 δισ. ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς αναμένεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα οχήματα με κινητήρες βενζίνης. Ο κυλιόμενος αυτός προϋπολογισμός, που αναθεωρείται ετησίως, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Για την περίοδο 2023–2027, το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 180 δισ. ευρώ.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Άρνο Άντλιτς, είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι οι καθαρές ταμειακές ροές για το 2025, οι οποίες αρχικά προβλεπόταν να είναι κοντά στο μηδέν, ενδέχεται να καταστούν ελαφρώς θετικές. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό πίεση.

«Υπάρχει σαφώς πίεση στις ταμειακές ροές το 2026», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Στίβεν Ράιτμαν, προσθέτοντας ότι ο όμιλος αναζητά τρόπους περιορισμού των δαπανών και ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον Ράιτμαν, η Volkswagen αντιμετωπίζει «εκτεταμένες» προκλήσεις, καθώς η αναμενόμενη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κινητήρων ορυκτών καυσίμων απαιτεί νέες επενδύσεις. «Πρέπει να εξεταστούν νέες γενιές τεχνολογιών βενζίνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μόριτς Κρόνενμπεργκερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Union Investment, σημείωσε ότι ορισμένα έργα θα πρέπει να περικοπούν από τα επενδυτικά σχέδια της Volkswagen. Για να επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος της εταιρείας, «άλλες ιδέες και έργα πρέπει να αφαιρεθούν από το πλάνο», τόνισε.

Η μονάδα της Δρέσδης έχει παράξει λιγότερα από 200.000 οχήματα από την έναρξη της λειτουργίας της το 2002, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το μισό της ετήσιας παραγωγής του κεντρικού εργοστασίου της VW στο Βόλφσμπουργκ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της Volkswagen στη Γερμανία. Οι αλλαγές εντάσσονται σε συμφωνία με τα συνδικάτα, η οποία επιτεύχθηκε πέρυσι και προβλέπει επίσης την περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας στη μάρκα VW στη Γερμανία.

Ο επικεφαλής της μάρκας, Τόμας Σέφερ, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η απόφαση για τη διακοπή της παραγωγής στη Δρέσδη δεν ελήφθη «ελαφρά τη καρδία», αλλά ήταν «απαραίτητη από οικονομικής άποψης».

Το εργοστάσιο είχε σχεδιαστεί ως βιτρίνα της μηχανολογικής υπεροχής της Volkswagen και αρχικά ανέλαβε τη συναρμολόγηση του πολυτελούς VW Phaeton. Μετά τη διακοπή του μοντέλου το 2016, η μονάδα της Δρέσδης εξελίχθηκε σε σύμβολο των προσπαθειών ηλεκτροκίνησης της εταιρείας, παράγοντας πιο πρόσφατα το ηλεκτρικό ID.3.

Οι εγκαταστάσεις θα ενοικιαστούν στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης για τη δημιουργία ενός ερευνητικού campus με αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και μικροτσίπ.

Η Volkswagen, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, έχει δεσμευτεί να επενδύσει 50 εκατ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια στο έργο, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον χώρο για την παράδοση οχημάτων σε πελάτες και ως τουριστικό αξιοθέατο.

Με πληροφορίες απο Financial times