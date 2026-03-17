Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Διαχρονική στήριξη του «Ευαγόρειου Κέντρου» από το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας λειτουργεί στη Λεμεσό από το 2011 και προσφέρει ημερήσια νοσηλεία σε ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειες τους.

Τo Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, συνεχίζει την κοινωνική του δράση και προσφορά, προσπαθώντας να στηρίξει οργανωμένα σύνολα που σκοπό έχουν την προσφορά προς συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζοντας τη στενή και μακρόχρονη συνεργασία του με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και συγκεκριμένα με το «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας στη Λεμεσό, προχώρησε με τη δωρεά υποστηρικτικού ιατρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις άμεσες ανάγκες του Κέντρου.

Το «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας λειτουργεί στη Λεμεσό από το 2011 και προσφέρει ημερήσια νοσηλεία σε ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειες τους.

Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, είναι Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε στη μνήμη του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη και σκοπό έχει την προσφορά προς την κοινωνία, στηρίζοντας τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός και η παιδία.

Το ίδρυμα αποτελεί τον φορέα έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των εταιριών του Ομίλου Λανίτη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

