Διαχρονική στήριξη του «Ευαγόρειου Κέντρου» από το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη

Τo Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, συνεχίζει την κοινωνική του δράση και προσφορά, προσπαθώντας να στηρίξει οργανωμένα σύνολα που σκοπό έχουν την προσφορά προς συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζοντας τη στενή και μακρόχρονη συνεργασία του με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και συγκεκριμένα με το «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας στη Λεμεσό, προχώρησε με τη δωρεά υποστηρικτικού ιατρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις άμεσες ανάγκες του Κέντρου.

Το «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας λειτουργεί στη Λεμεσό από το 2011 και προσφέρει ημερήσια νοσηλεία σε ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειες τους.

Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, είναι Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε στη μνήμη του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη και σκοπό έχει την προσφορά προς την κοινωνία, στηρίζοντας τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός και η παιδία.

Το ίδρυμα αποτελεί τον φορέα έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των εταιριών του Ομίλου Λανίτη.