Η Mercedes-Benz VLE επαναπροσδιορίζει τον ορισμό της πολυτέλειας

Η Mercedes‑Benz VLE σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Γερμανική μάρκα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του πολυτελούς και ευέλικτου χώρου στις μετακινήσεις. Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό μοντέλο βασίζεται στη νέα Van Architecture, μια πλήρως αρθρωτή και ευέλικτη πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, από οικογενειακά ταξίδια μέχρι premium υπηρεσίες μεταφοράς. Η VLE συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας πολυτελούς λιμουζίνας με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα ενός MPV. Με δυνατότητα μεταφοράς έως και οκτώ επιβατών, προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο εσωτερικό που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες των χρηστών. Τα νέα καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν ή να αφαιρεθούν χάρη στο σύστημα Roll & Go, ενώ η λειτουργία Remote Variable Rear Space επιτρέπει τη ρύθμιση της διάταξης μέσω εφαρμογής ή του συστήματος infotainment.

Η σχεδίαση του μοντέλου είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η χαμηλή και αεροδυναμική σιλουέτα με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,25 δημιουργεί μια δυναμική παρουσία στον δρόμο, ενώ η νέα φωτεινή υπογραφή με τεχνολογία DIGITAL LIGHT και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της μάσκας ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του οχήματος. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται σε μια ενιαία λωρίδα φωτός που σχηματίζει ένα ανεστραμμένο «U», δημιουργώντας μια μοναδική οπτική ταυτότητα. Στο εσωτερικό, η πανοραμική γυάλινη οροφή Sky View δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας και φωτεινότητας, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός περιβάλλει την καμπίνα από το cockpit μέχρι την τρίτη σειρά καθισμάτων. Η φιλοσοφία σχεδίασης εμπνέεται από σύγχρονα έπιπλα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πολυτέλειας και ηρεμίας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το VLE διαθέτει το νέο Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), ένα σύστημα που συνδέει όλα τα ψηφιακά συστήματα του αυτοκινήτου σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Το infotainment MBUX νέας γενιάς ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης, ενώ οι ενημερώσεις λογισμικού πραγματοποιούνται μέσω over-the-air updates. Η ψηφιακή εμπειρία κορυφώνεται με το MBUX Superscreen, που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό και περιλαμβάνει τρεις οθόνες: έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια κεντρική οθόνη 14 ιντσών και μια επιπλέον οθόνη για τον συνοδηγό. Στο πίσω μέρος, το MBUX Rear Space Experience προσφέρει μια αναδιπλούμενη οθόνη 31 ιντσών με ανάλυση 8K, μετατρέποντας την καμπίνα σε κινηματογράφο, gaming hub ή ακόμη και κινητό γραφείο.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ χάρη στην τεχνολογία 800 volt μπορεί να ανακτήσει έως και 355 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 15 λεπτά φόρτισης.