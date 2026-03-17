Όλοι οι άνθρωποι του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Οι σκληροπυρηνικοί των Φρουρών της Επανάστασης που τον έκαναν ανώτατο ηγέτη

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι οι στενοί δεσμοί που διατηρεί με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Βασικά θεωρείται ότι χωρίς την υποστήριξή τους, δεν θα είχε καταφέρει να διαδεχθεί τον πατέρα του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρούνται ένθερμοι υπερασπιστές της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σχηματίστηκαν από τον πρώτο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, λίγο μετά την Επανάσταση του 1979. Ενσωματώθηκε περισσότερο στο σύστημα της χώρας από τον διάδοχό του και πλέον διαθέτει σημαντικές δυνατότητες πληροφοριών, επιχειρηματικά δίκτυα και σχεδόν 200.000 μέλη.

Η συμμετοχή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, στο Τάγμα Χαμπίμπ Ιμπν Μαζαχίρ εντός της 27ης Μεραρχίας Μοχάμεντ Ρασούλ των Φρουρών της Επανάστασης θεωρείται ότι ήταν κεντρικής σημασίας για την άνοδό του στη δημόσια σφαίρα ενώ παράλληλα του επέτρεψε να σφυρηλατήσει στενές σχέσεις με τα μέλη και τα εσωτερικά δίκτυα του σώματος.

Οι δεσμοί που καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου αργότερα εξελίχθηκαν σε μια βασική βάση εξουσίας εντός του κατεστημένου ασφαλείας.

Ο στενός κύκλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο στενός κύκλος του νέα ανώτατου ηγέτη του Ιράν φέρεται να αποτελείται από σκληροπυρηνικούς διοικητές του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μάλιστα, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές του Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου (ISW), η επιρροή τους σχεδόν σίγουρα θα οδηγήσει το Ιράν σε πιο σκληροπυρηνικές, αντιδυτικές πολιτικές, θα εμβαθύνει την διαφθορά και θα προασπίσει το καθεστώς.

Σε δημοσίευμά τους οι New York Times έδωσαν μια εικόνα του στενού κύκλου του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Κατά την αμερικανική εφημερίδα, ο πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Ταέμπ, ο de facto Διοικητής των Φρουρών, Ταξίαρχος Αχμάντ Βαχίντι, ο πρώην Διοικητής των Φρουρών, Υποστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Τζαφάρι, και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και πρώην Ταξίαρχος των Φρουρών, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ήταν οι κύριοι υποστηρικτές της υποψηφιότητάς του για την διαδοχή του πατέρα του, και αυτοί που έπεισαν τη συνέλευση των «σοφών» να τον εκλέξει ως ανώτατο ηγέτη.

Και οι τέσσερις εργάστηκαν για δεκαετίες υπό τον πρώην ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η πρώτη γενιά Ιρανών επαναστατών και έμπειρων ηγετών των Φρουρών παραμένουν έτσι στην κορυφή της ιεραρχίας του καθεστώτος παρά τις επιθέσεις που σε σημαντικό βαθμό «αποκεφάλισαν» το σώμα τα τελευταία χρόνια, σχολιάζει το ISW.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επέλεξε επίσης τον πρώην διοικητή των Φρουρών, Υποστράτηγο Μοχσέν Ρεζάι, ως στρατιωτικό σύμβουλό του στις 16 Μαρτίου.

Ποιοι είναι οι πέντε έμπιστοι

Χοσεΐν Τάεμπ

Φέρεται να άσκησε πιέσεις και στα 88 μέλη της Συνέλευσης να ψηφίσουν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατο ηγέτη, με αποτέλεσμα 59 μέλη να ψηφίσουν τελικά υπέρ του.

Ο Χοσεΐν Τάεμπ βοήθησε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να οργανώσει τις προεδρικές εκλογές του 2005 υπέρ του σκληροπυρηνικού υποψηφίου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ο Τάεμπ αργότερα ηγήθηκε της καταστολής των διαμαρτυριών, που ακολούθησαν, από την παραστρατιωτική Basij στο Πράσινο Κίνημα του 2009 ως διοικητής της οργάνωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον Τάεμπ το 2010 για τη συμμετοχή του στην καταστολή των διαμαρτυριών.

Συνέχισε να υπηρετεί ως επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών των Φρουρών, του παράλληλου οργανισμού με το Υπουργείο Πληροφοριών, από το 2009 έως το 2022, και στη συνέχεια υπηρέτησε ως σύμβουλος του Διοικητή των Φρουρών.

Αχμάντ Βαχίντι

Ο Αχμάντ Βαχίντι είναι ένας σκληροπυρηνικός που έχει διατελέσει σε ορισμένες από τις κορυφαίες θέσεις ασφαλείας του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων αυτών του διοικητή της Δύναμης Quds των Φρουρών, του υπουργού Άμυνας και Ένοπλης Λογιστικής, του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του επέβαλαν κυρώσεις για τον ρόλο του στη διεύθυνση της Διοίκησης Επιβολής του Νόμου κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών με αφορμή τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι το 2022.

Η ξαφνική επανατοποθέτησή του τον Δεκέμβριο του 2025 από αναπληρωτή αρχηγό του του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων σε αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών ήρθε μετά από αναφορές ότι είχε συγκρουστεί με τους ηγέτες του συμβατικού στρατού του Ιράν σχετικά με τις προτεραιότητες αεράμυνας μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Αλί Τζαφάρι

Ομοίως, ο Αλί Τζαφάρι ακολουθεί σταθερά μια ασυμβίβαστη σκληρή εσωτερική πολιτική, θεωρώντας τους μεταρρυθμιστές και τα κινήματα διαμαρτυρίας ως «εσωτερικούς εχθρούς» του καθεστώτος. Έχει αναπτύξει μονάδες των Φρουρών, της Basij και ομάδες με πολιτικά για την καταστολή διαμαρτυριών και τον εκφοβισμό πολιτικών αντιπάλων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του επέβαλαν επίσης κυρώσεις το 2010 για τον ρόλο του στην καταστολή των διαμαρτυριών του Πράσινου Κινήματος το 2009 ως διοικητής των Φρουρών.

Υιοθέτησε επίσης ένα ασύμμετρο και εξωεδαφικό πόλεμο που έθεσε τους Φρουρούς σε θέση να προβάλλουν ισχύ πέρα ​​από τα σύνορα του Ιράν.

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είναι ένας βετεράνος σκληροπυρηνικός των Φρουρών, του οποίου οι σημαντικοί δεσμοί με ανώτερους διοικητές – που χρονολογούνται από την θητεία του ως αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών, ως επικεφαλής της Διοίκησης Επιβολής του Νόμου και στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ – έχουν εδραιώσει την επιθετική του προσέγγιση όσον αφορά την εγχώρια ασφάλεια και τη διατήρηση του καθεστώτος.

Ο Γκαλιμπάφ φέρεται να ανέλαβε εκτάκτως θέση στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν κορυφαίους διοικητές στην αρχή του πολέμου Ισραήλ-Ιράν τον Ιούνιο του 2025, μια άνευ προηγουμένου κίνηση για έναν εν ενεργεία πρόεδρο του κοινοβουλίου που υπογραμμίζει την εδραιωμένη επιρροή που ασκεί και την άνευ προηγουμένου ζημιά που υπέστη το δίκτυο διοίκησης και ελέγχου του Ιράν τον Ιούνιο.

Μοχσέν Ρεζάι

Ο Μοχσέν Ρεζάι είναι άνθρωπος του καθεστώτος (στα ανώτερα κλιμάκια) και για χρόνια μέλος του Συμβουλίου Διάκρισης Σκοπιμότητας που διορίστηκε από τον ανώτατο ηγέτη, του οποίου η σκληροπυρηνική κοσμοθεωρία διαμορφώθηκε από τη θητεία του ως διοικητής των Φρουρών από το 1981 έως το 1997 – συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ιράν-Ιράκ από το 1980 έως το 1988 – και τον συνεχή ρόλο του ως σύμβουλος για βασικές στρατηγικές πολιτικές.

Εμπλέκεται επίσης στην βομβιστική επίθεση στο Εβραϊκό Κέντρο AMIA το 1994 στην Αργεντινή που άφησε 85 νεκρούς.

Παραμένει αντικείμενο κόκκινης ειδοποίησης της Ιντερπόλ.

Πηγή: naftemporiki.gr