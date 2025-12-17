Ο άνθρωπος με τα 300 αυτοκίνητα και τα 17.000 σπίτια -Έχει περιουσία 43 δισ. δολάρια (βίντεο)

Το πλήρες όνομά του είναι Maha Vajiralongkorn και είναι βασιλιάς της Ταϊλάνδης από το 2016, όταν και διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του. Με την ενθρόνισή του κληρονόμησε περιουσία ύψους 43 δισ. δολαρίων (36,48 δισ. ευρώ), ποσό που τον καθιστά τον πλουσιότερο μονάρχη στον κόσμο.

Ο πλούτος του Ράμα δεν προέρχεται αποκλειστικά από κληρονομιά, αφού η περιουσία του έχει ενισχυθεί και από την επιχειρηματική δραστηριότητά του. Ο βασιλιάς κατέχει τεράστια έκταση γης στη Μπανγκόκ, αλλά και χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα. Συνολικά, υπολογίζεται πως διαθέτει 17.000 σπίτια, τα οποία του αποφέρουν σημαντικά έσοδα από ενοίκια.

Επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan Times, η προσωπική του συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 300 πολυτελή αυτοκίνητα, 38 ιδιωτικά τζετ και περισσότερα από 50 σκάφη. Μεταξύ των πιο πολύτιμων αυτοκινήτων της συλλογής του περιλαμβάνονται μία Rolls-Royce Phantom V του 1960, μία Maybach 62, μία Mercedes-AMG S-Class, μία Cadillac DTS και μία Rolls-Royce Silver Spirit (Touring Limousine).

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ράμα δεν διατηρεί καθόλου τη μετριοπαθή εικόνα του πατέρα του, με αποτέλεσμα να αυξάνονται διαρκώς οι επικρίσεις και η κοινωνική δυσαρέσκεια. Μάλιστα ο υπερβολικά σπάταλος τρόπος ζωής του έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής και εκτός Ταϊλάνδης.

Πολλές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγγείλει τη συγκέντρωση εξουσίας και πλούτου στο πρόσωπο του Ράμα, τονίζοντας πως αυτό δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο το νομικό πλαίσιο της χώρας απαγορεύει αυστηρά κάθε μορφή κριτικής κατά του βασιλιά.

carandmotor.gr