Τι συμβαίνει όταν δεν αλλάζεις τα λάδια του κινητήρα στην ώρα τους -Η διαφορά μεταξύ 8.000 και 16.000 χιλιομέτρων

Το λιπαντικό του κινητήρα είναι υπεύθυνο για την προστασία όλων των εσωτερικών μηχανικών μερών του, ώστε αυτός να λειτουργεί ομαλά, αθόρυβα και αποδοτικά. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η τακτική αντικατάσταση των λαδιών, ωστόσο μία από τις διαχρονικές απορίες είναι πότε είναι η σωστή στιγμή.

Προκειμένου να δώσει μία πειστική απάντηση, ένας πιστοποιημένος μηχανικός της Honda παρουσίασε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο παραδείγματα αλλαγής λαδιών κάθε 5.000 μίλια (περίπου 8.000 χιλιόμετρα) και κάθε 10.000 μίλια (περίπου 16.000 χιλιόμετρα).

Στην πρώτη περίπτωση, ο κινητήρας στον οποίο άλλαζαν λάδια κάθε 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται να έχει διατηρηθεί σε σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σχέση με εκείνον που άλλαζε λάδια κάθε 16.000 χιλιόμετρα.

Παρόλο που δεν μιλάει κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο διαπιστευμένος μηχανικός της Honda έχει τοποθετήσει μία λεζάντα “change your oil”, καθιστώντας σαφές τι προτείνει ο έμπειρος τεχνικός.

Παρότι υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το ιδανικό διάστημα αλλαγής, όλοι συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: η τακτική αλλαγή λαδιών αποτελεί θεμελιώδη εργασία συντήρησης. Η σωστή τήρηση των αλλαγών βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Στο παρελθόν, ο γενικός κανόνας ήταν αλλαγή κάθε 3.000 μίλια (περίπου 5.000 χιλιόμετρα) ή κάθε τρεις μήνες. Ωστόσο, αυτό θεωρείται πλέον ξεπερασμένο, όπως αναφέρει το Consumer Reports, ενώ συμπληρώνει ότι με τις εξελίξεις στα λιπαντικά και στην τεχνολογία των κινητήρων, η αλλαγή κάθε 3.000 μίλια δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Η καλύτερη πρακτική είναι ο ιδιοκτήτης να διαβάζει το αναγράφεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, καθώς το διάστημα αλλαγής εξαρτάται από το όχημα και τις συνθήκες χρήσης.

Όσον αφορά τον τύπο λαδιού, οι βασικές κατηγορίες είναι τρεις. Τα ορυκτά έλαια, που προέρχονται από διύλιση πετρελαίου και είναι κατάλληλα για παλαιότερους ή λιγότερο απαιτητικούς κινητήρες, τα ημισυνθετικά, που συνδυάζουν ορυκτή και συνθετική βάση, προσφέροντας καλύτερη προστασία και αντοχή και τα συνθετικά, που παρέχουν σταθερή απόδοση σε ακραίες θερμοκρασίες και υψηλές καταπονήσεις, αποτελώντας την προτιμώμενη λύση για τους περισσότερους σύγχρονους κινητήρες.

Η χρήση λαδιού λάθος τύπου ή ιξώδους, η παράλειψη αλλαγής φίλτρου λαδιού και η αμέλεια στην τοποθέτηση σωστών τσιμουχών μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροές, απώλεια πίεσης και σοβαρές μηχανικές βλάβες. Ακόμη ένας κίνδυνος είναι η αγορά νοθευμένων προϊόντων από αμφιβόλου αξιοπιστίας πηγές.

carandmotor.gr