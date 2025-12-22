Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ποια ημέρα της εβδομάδας «απαγορεύεται» να βάλεις βενζίνη και για ποιο λόγο

Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι και η Παρασκευή βρίσκεται κοντά στα επίπεδα της Δευτέρας, μολονότι πολλοί θα σπεύσουν εκείνη την ημέρα ώστε να ανεφοδιαστούν ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Αν μέχρι σήμερα νομίζατε ότι όλες οι ημέρες της εβδομάδας είναι ίδιες και ως εκ τούτου ιδανικές για να επισκεφθείτε ένα βενζινάδικο και να ανεφοδιάσετε το αυτοκίνητό σας τότε ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσετε.

Μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντοπίσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Αναλύοντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της, η πλατφόρμας σύγκρισης τιμών βενζίνης και diesel κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά για κάποιους σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν σε αυξομειώσεις των διεθνών τιμών του «μαύρου χρυσού».

Ο λόγος πίσω από τις διακυμάνσεις αυτές δεν ήταν άλλος από τη ζήτηση, η οποία δεν διαθέτει την ίδια «ένταση» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, επηρεάζοντας ως έναν βαθμό και την τιμή των υγρών καυσίμων που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι χειρότερες ημέρες της εβδομάδας για να επισκεφθεί κανείς ένα βενζινάδικο είναι στη μέση της εβδομάδας. Καταρρίπτοντας, λοιπόν, τον μύθο ότι το Σάββατο ή την Κυριακή οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται στο υψηλότερο-εβδομαδιαίο σημείο τους, τον τίτλο της χειρότερης ημέρας για να ανεφοδιαστεί κανείς απέσπασε η Πέμπτη.

Η Τετάρτη είναι η δεύτερη χειρότερη ημέρα της εβδομάδας, ενώ εκείνη με τις χαμηλότερες τιμές είναι η Δευτέρα. Μάλιστα, η Δευτέρα κατέχει διαχρονικά τον τίτλο της φθηνότερης ημέρας, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι που τολμούν με την ψυχολογία της... «τσαγκαροδευτέρας» να επισκεφθούν το βενζινάδικο προχωρώντας στον ανεφοδιασμό του οχήματός τους.

Πέρα από την ημέρα επίσκεψης, βαρύνουσας σημασίας για την τιμή της βενζίνης και του diesel έχει και η τοποθεσία του πρατηρίου. Ως γνωστόν σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους οι τιμές είναι σαφώς υψηλότερες από ότι στον αστικό ιστό, ενώ το ίδιο ισχύει και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου το δυσπρόσιτο ενδεχομένως να δικαιολογεί τη διαφορά που παρουσιάζεται στις αντλίες.

carandmotor.gr

