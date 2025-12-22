Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτοκίνητο "προσγειώθηκε" στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Το τροχαίο σημειώθηκε στην πρώτη είσοδο της πόλης - Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025, στον δρόμο Λάρνακας, στο ύψος της πρώτης εισόδου της πόλης, όταν ιδιωτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Roadreport.cy, το όχημα φαίνεται, όπως προκύπτει από εικόνες του σημείου, να ανέβηκε στο πλάι του δρόμου και να ακινητοποιήθηκε στο άκρο τσιμεντένιου τοιχίου, σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση, πάνω από κενό με εμφανές βάθος. Το μπροστινό μέρος του οχήματος βρέθηκε στραμμένο προς τον ανοικτό χώρο κάτω από το τοιχίο.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν ορατές ζημιές στο όχημα, κυρίως στο μπροστινό του μέρος, ενώ τουλάχιστον μία πόρτα διακρίνεται ανοικτή μετά το περιστατικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Δείτε το βίντεο:

